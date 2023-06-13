【宗教vs同性戀？】名校推反同性婚姻聲明 家長聯手抗議

Key Points 雪梨一所學校因要求新員工簽署反對同性婚姻的聲明而面臨強烈反對。

一些家長表示，該聲明違背了「澳洲的主流價值觀」。

該聲明規定必須由雪梨聖公會教區監管的 30 所學校的新任校長和理事會成員簽署。

據報導，一所位於雪梨南部的傑出私立學校因要求新職員簽署反對同性婚姻的聲明，有家長選擇讓學生退學。





據《雪梨先驅晨報》報導，一些孩子在就讀伊拉瓦拉文法學校（The Illawarra Grammar School）的家長表示，他們對新校長和董事會成員必須簽署的聲明內容感到震驚。





伊拉瓦拉文法學校位於Wollongong，由悉尼聖公會教區管理。該教區在2019年更新了其信仰聲明，聲明中寫道：「信仰應該依照上帝的話語產生服從，包括男女之間婚姻的性忠誠，以及在其他情況下的禁欲」。





該聲明規定必須由該教區監管的30所學校的新校長和董事會成員簽署。



《雪梨先驅晨報》報導，該學校的一些家長正在聯合起來反對這一規定。





一位家長上個月向學校的家長和朋友協會提交了一份意見書，稱這將導致教職工的表現更差。





信中表示，反對同性婚姻違反了「澳洲主流的價值觀或（學校）所追求的社區價值觀」。





該家長在信中寫道：「根據基督教的生活價值觀，歡迎和接納所有不同的人，不論他們的差異是種族、宗教、婚姻狀況還是性取向。」





「這也減少了候選人的選擇，可能對學校的領導層產生影響。」



該報還表示，本週學校理事會主席奧克利（Anthony Okely）給家長發了一封信，保證他們的擔憂將得到解決。奧克利表示，該學校不容忍任何形式的歧視或騷擾。





伊拉瓦拉文法學校的一位學生母親波特（Nadine Porter）告訴當地報社《古爾本郵報》 （Goulburn Post），她要讓女兒退學，因為這項政策具有歧視性。





去年五月，雪梨聖公會教區管理的另一所學校，位於悉尼東部Waverley的聖凱瑟琳學校（St Catherine's）的一群家長也聯合起來反對這一聲明。





聖凱瑟琳學校現任臨時校長無需簽署該聲明，預計將於2025年任命新校長。





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