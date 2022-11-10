【喜訊】澳洲護照處理時間大幅縮短

在去數月，由於等候辦理護照的人數眾多，以及政府需處理因新冠疫情而積壓的護照，因此辦理護照出現長時間的延誤，需時超過六星期，導致不少人的出國計劃受到極大影響。





隨著政府加派人手處理護照申請，申請辦理護照的人數由9月初的428,000 人下降至本周的180,000 人，因而護照辦理時間比早前大幅減少。





目前申請護照時，雖然郵局或護照辦事處職員仍會表示需時大約六星期。但外交和貿易副部長麥克拉克蘭（Craig Maclachlan）表示平均處理時間已從「超過 30 天降至約 23 天」。





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華人雷太向SBS 中文表示，她在10月15日為孩子申請續領澳洲護照，在11月11日，已收到澳洲護照辦事處發出的電郵，表示其護照已準備就緒，將透過澳洲郵政以掛號形式送出。



澳洲護照辦事處發出電郵 Credit: Supplied 雷太指護照是為了來年農曆新年回國之行而辦理，辦理時間遠快於她所想。但她亦表示，同時為剛1歲的小女兒辦理新護照，認為可能是首次辦理，需時較久。不過，她表示雖然目前仍未收到另一本護照。但有信心不會需時太久。





對於護照辦理在較早時嚴重濟後，澳洲護照辦事處的執行董事布里爾（Bridget Brill）在周四（11月10日）表示雖然官員已預計邊境重新開放後護照申請會增加，但需求已經使系統不堪重負。





在新冠疫情前，該辦公室每天處理 5000 到 9000 份申請，在大流行期間急劇下降到每天約 2000 份。





當邊境再次開放時，處理數量急劇飆升至每天 15,000 宗。





而當時該辦事處是根據旅遊業和其他來源收到的數據，而建模以預計將能夠根據建模滿足需求。





然而，不幸的是，由於民眾在解封後，旅行的激增（和）國際旅行的願望遠遠超出了任何人的預期。





由於建模預期未如理想，因而出現了護照申請大量積壓的問題。





雖然護照處理時間未回復到三個星期，但如申請人急需護照，可以支付225元的優先費辦理急件。



馬上急需護照

前往澳洲護照辦事處申請（可致電131232 預約）





需要提供急須旅遊的證據。



需要兩個工作天內取得護照

需要前往澳洲護照辦事處領取護照





在中午12點前透過 澳洲郵政 RAPID 遞交申請



需在一周內取得護照

在中午12點前透過 澳洲郵政 RAPID 遞交申請





可根據郵寄時間決定是否需從澳洲護照辦事處領取護照

