【受歡迎西餐食材】兩款意粉及鯷魚須回收

澳新食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）表示，Leggo's品牌的即煮意大利雲吞Fresh Ricotta & Vegetable Tortellini袋裝630克產品需要回收。





該批產品由澳洲食品公司Patties Foods在本地生產，保質期到2023年8月4日，在昆州的Woolworths超市門店出售。





當局指，上述批次的食品內含有金屬異物，若誤食將會導致患病或受傷，因此呼籲消費者切勿食用，馬上向購買產品的商舖退貨並獲取全額退款。詳情可諮詢Patties Foods的客戶服務熱線1800 650 069。



須回收的速食意大利雲吞及鯷魚。 Credit: FSANZ 此外，在全國Aldi超市有售的OceanRise品牌的橄欖油鯷魚片（Anchovy Fillets in Olive Oil）和辣椒橄欖油鯷魚片（Anchovy Fillets in Olive Oil with Chilli），均在召回之列。





兩款鯷魚片都在西班牙生產，均為100克樽裝，目前在售的所有批次都因含有過高組織胺（histamine）水平、誤食可能導致患病而需要回收。



