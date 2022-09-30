【50蚊有交易】中國製奔富紅酒上市 或出口全球

在約4個月後，這一款由中國製造的紅酒在周四上市，建議售價為228元人民幣（約為50 澳元）。





這一款由中國製造的紅酒可能不單會在中國國內內銷 ，Treasury Wine Estates表示未來可能會考慮把這種新紅酒出口到其他國家，從而擴大在新興的中國葡萄酒業的立足點。





Treasury Wine Estates 駐上海的總經理Tom King [TL1] 《 [TL2] 》表示，中國葡萄酒有潛力成為該公司的出口品牌之一。





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他們認為近年來，中國生產的葡萄酒質量確實有所提高。





該公司期望全球其他市場都可以銷售由中國製造的奔富葡萄酒，並將中國葡萄酒的體驗帶給全球消費者。





中國製造的葡萄酒屬於奔富品牌One by Penfolds，公司正在延伸核心奔富品牌，瞄準年輕一代。這一款新的中國產奔富紅酒，背面標籤上包含二維碼，可用作下載24款動畫表情符號，包括：燈塔、熊貓、茶壺和滑板手，以吸引新一代，以便購買者可以在社交媒體中使用。





總經理形容這一個嘗試是在探水溫，查看市場的反應。





去年，中國飲酒者消費了超過 10 億升葡萄酒，成為全球第七大葡萄酒消費國。





到 2023 年，預料中國葡萄酒市場將成為世界第二大葡萄酒市場，估計有 5200 萬常客。





奔富的中國產紅酒將於 10 月在中國上市，該品牌將於明年在其他地區推出。





本月較早時，該集團總裁福特（Tim Ford）在坎培拉大使館舉行的招待會上向中國駐澳洲大使肖千贈送了一瓶中國產葡萄酒。



