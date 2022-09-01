東帝汶要求澳洲幫手輸送天然氣 總統：不從我就找中國企業

東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos-Horta）近期接連透過傳媒訪問表示，如果澳洲政府不介入Greater Sunrise海上氣油田向東帝汶輸送天然氣，將會尋求中國企業協助。





東帝汶要求，由現正營運氣油田的澳洲企業Woodside來進行該項目。該國經濟嚴重依賴石油和天然氣資源，金融儲備預計會在2030年前因氣油田耗盡而用盡。





首次訪問東帝汶的澳洲外長黃英賢（Penny Wong），昨日（8月31日）在帝力會見奧爾塔。她今早與東帝汶外長Adaljiza Magno共同召開記者會，表示澳洲非常明白東帝汶的財政狀況及氣油田對該國的重要性。





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但她表示，澳洲政府在項目中沒有直接的權利，指奧爾塔威脅轉向中國只會適得其反。「重要的是要承認（兩國是）合資夥伴，需要在項目上有共識......最好的做法是尊重和直接，而非透過傳媒。」



雙方在開採氣油田的問題上已爭拗多年。Woodside只願架設管道向南方的達爾文輸送燃料，並無意架設北方的管道往東帝汶。





東帝汶智庫機構La'o Hamutuk的代表Charles Scheiner向澳洲廣播公司（ABC）表示，雖然當局聲稱有數間外國公司有興趣投資，但不清楚是否有中國企業表達興趣。





他指該項目的利潤空間很小，除非中企想投資不賺錢的項目，否則可能只是東帝汶政府吸引澳洲注意力的籌碼。





有學者指，因應2018年簽署的海域劃分，即使東帝汶找到中國投資，仍需要得到澳洲政府批准。





這不是東帝汶首次以轉向中國來威脅澳洲。2017年，在野的奧爾塔就警告過，如果澳洲不在氣油田劃分上讓步，會迫使該國靠攏中國。奧爾塔曾在2007至2008年初、2008年中至2012年擔任總統，並於今年5月第三度掌權。

