【睇企鵝好時機】菲利普島企鵝數量創紀錄

距離墨爾本只有90分鐘車程的菲利普島（Phillip Island）是維州的著名景點之一，觀看小藍企鵝歸巢是重點行程之一。





維州是最多企鵝的棲息地之一，菲利普島在五個月內兩次打破企鵝數量紀錄。





在5月時，菲利普島曾創下紀錄，出現 5219 隻企鵝。





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而在周六（10月22日），有5440隻企鵝在海灘上出現，打破自1968年以來的最高紀錄。





來自菲利普島自然公園的代表瓦西亞克（Paula Wasiak）表示企鵝的數量正在上升，她向 3aw 電台表示：有許多因素導致企鵝數上升，她認為以研究為主導的保護工作絕對起作用，意味著已經減少了企鵝面臨的許多陸地威脅，所以數量急速上升。



菲利普島企鵝歸巢 Source: AAP / PHILLIP ISLAND NATURE PARK/AAPIMAGE 她表示由於目前正處於企鵝繁殖的守護階段，父母每天輪流上岸。小企鵝的體重不錯，說明食物供應很健康。





瓦西亞克指：重複的拉尼娜天氣模式被認為是造成企鵝數上升的原因，因為在潮濕的條件下，企鵝的主要食物來源沙丁魚和鳳尾魚更多。





小藍企鵝是企鵝家族中體型最小物種，並擁有漂亮的藍色羽毛。





企鵝歸巢有分季節時段，夏季約在晚間8時，冬季則為6時左右，建議在下午5時抵達預備觀賞企鵝，最晚則是晚上8：45就要在海邊等待小企鵝上岸，建議觀賞者攜帶足夠的保暖設備，因為日落後的沿海地區溫度較低。

