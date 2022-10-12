SBS廣東話節目

南極郵局聘4人「數企鵝」：絕世筍工抑或惡作劇一場？

SBS廣東話節目

Four women to run remote post office

英國其中一所慈善機構誠徵4人前往南極其中一間郵局工作，內容就是統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。 Source: AAP / UK Antarctic Heritage Trust/PA/Alamy

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 12 October 2022 at 6:25pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

英國其中一所慈善機構誠徵4人前往南極其中一間郵局工作，內容就是統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。今日鐳射全方位張艾利和大家拆解這份所謂「夢寐以求的工作」，究竟是不是惡作劇一場？

Published 12 October 2022 at 6:25pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
英國慈善機構「英國南極遺產信託基金會」(UK Antarctic Heritage Trust, UKAHT) 發布招聘啟事，誠徵4人前往冰天雪地冷颼颼的南極洲洛克羅伊港（Port Lockroy）的郵局工作。工作內容主要是統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。儘管這份工作要到沒有網路的地區，但仍吸引來自全球大批民眾報名。這份工作應該用最怪、還是最酷來形容呢？受聘者到「南極數企鵝」和統計其他工作看似非常簡單輕鬆，但UKAHT事先警告，南極當地天寒地凍；且沒有網路，連自來水或抽水馬桶也沒有；通訊和電力也都非常有限！信不信由你，竟吸引了6000多人應徵，結果最後只有4個人獲得取錄，成功機率不到千分之一，而且獲聘的全屬女性！

這份工作非常耗體力，工作地點遙遠亦有潛在危險。但儘管如此，「南極遺產信託基金會」表示每年都有數千人應徵。錄取者要從今年11月工作到明年3月，雖然這段期間是南極永晝的夏季，但氣溫只有攝氏10度低溫，生活條件極度不便。

不過，4位錄取者均表示無畏無懼非常期待，讓南極的主管很放心。他們即將就職的「洛克羅伊港郵局」又稱為「企鵝郵局」，除了基本的收發信件和數企鵝外，還要協助南極保育和旅客的教育。工作性質豐富，又極具挑戰。
Advertisement
2022-10-12_18-21-38.jpg
英國其中一所慈善機構誠徵4人前往南極其中一間郵局工作，內容就是統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。 Source: AAP / Antarctic Heritage Trust/PA
南極「企鵝郵局」主管薇琪英格莉絲說，島上約有2000隻企鵝，棲息在郵局建築周圍及附近的地方。錄取的4位全是女性，她們具備地球科學或南極的專業知識，有信心接受酷寒考驗。更希望與企鵝相處及遊客互動當中，親近大自然，獲得難得的人生經驗。

其中擁有保育生物學博士學位的麥莉（Mairi Hilton）是野生動物監測員，負責統計企鵝個體數量，觀察巢穴及新孵化的小企鵝。

剛取得牛津大學地科碩士學位的克萊兒（Clare Ballantyne）將處理郵局每年約8萬張的宣傳卡片，分別寄送到100多個國家。

在英國漢普郡（Hampshire）經營寵物飾品公司的娜塔莉（Natalie Corbett）則是剛新婚4個月，為了遠赴南極不惜和新婚丈夫說短暫說再見，她還笑說，會將這當作是她獨自的「蜜月旅行」。

最後，擁有到北極考察經驗的露西（Lucy Bruzzone）是名科學家，負責管理團隊並監督來往船隻，她說這個機會是自己一生的夢想。

果然巾幗不讓鬚眉，預祝她們成功！
更多內容

南極郵局聘4人「數企鵝」：絕世筍工抑或惡作劇一場？

推陳出新！創科企業發展水陸兩用車及多功能機械人

科學家解答地球上螞蟻的數量！

清潔球鞋的智能機械人

改善生活習慣：激活創意思維！

【英女王離世】一粒鑽石觸發「殖民時代血腥歷史記憶」


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（10月12日）

COVID Vaccine

【疫苗快報】新冠確診者毋須再上傳檢測結果（10月12日）

Scammers are taking advantage of the data breach posing as representatives from Optus or as Equifax

Optus 處理客戶數據手法遭調查 騙徒趁火打劫

中醫認為辛辣食品，例如辣椒會導致「熱氣」。

【中醫剖析】熱氣成因與類別