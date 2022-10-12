南極郵局聘4人「數企鵝」：絕世筍工抑或惡作劇一場？

英國慈善機構「英國南極遺產信託基金會」(UK Antarctic Heritage Trust, UKAHT) 發布招聘啟事，誠徵4人前往冰天雪地冷颼颼的南極洲洛克羅伊港（Port Lockroy）的郵局工作。工作內容主要是統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。儘管這份工作要到沒有網路的地區，但仍吸引來自全球大批民眾報名。這份工作應該用最怪、還是最酷來形容呢？受聘者到「南極數企鵝」和統計其他工作看似非常簡單輕鬆，但UKAHT事先警告，南極當地天寒地凍；且沒有網路，連自來水或抽水馬桶也沒有；通訊和電力也都非常有限！信不信由你，竟吸引了6000多人應徵，結果最後只有4個人獲得取錄，成功機率不到千分之一，而且獲聘的全屬女性！





這份工作非常耗體力，工作地點遙遠亦有潛在危險。但儘管如此，「南極遺產信託基金會」表示每年都有數千人應徵。錄取者要從今年11月工作到明年3月，雖然這段期間是南極永晝的夏季，但氣溫只有攝氏10度低溫，生活條件極度不便。





不過，4位錄取者均表示無畏無懼非常期待，讓南極的主管很放心。他們即將就職的「洛克羅伊港郵局」又稱為「企鵝郵局」，除了基本的收發信件和數企鵝外，還要協助南極保育和旅客的教育。工作性質豐富，又極具挑戰。



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英國其中一所慈善機構誠徵4人前往南極其中一間郵局工作，內容就是統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。 Source: AAP / Antarctic Heritage Trust/PA 南極「企鵝郵局」主管薇琪英格莉絲說，島上約有2000隻企鵝，棲息在郵局建築周圍及附近的地方。錄取的4位全是女性，她們具備地球科學或南極的專業知識，有信心接受酷寒考驗。更希望與企鵝相處及遊客互動當中，親近大自然，獲得難得的人生經驗。





其中擁有保育生物學博士學位的麥莉（Mairi Hilton）是野生動物監測員，負責統計企鵝個體數量，觀察巢穴及新孵化的小企鵝。





剛取得牛津大學地科碩士學位的克萊兒（Clare Ballantyne）將處理郵局每年約8萬張的宣傳卡片，分別寄送到100多個國家。





在英國漢普郡（Hampshire）經營寵物飾品公司的娜塔莉（Natalie Corbett）則是剛新婚4個月，為了遠赴南極不惜和新婚丈夫說短暫說再見，她還笑說，會將這當作是她獨自的「蜜月旅行」。





最後，擁有到北極考察經驗的露西（Lucy Bruzzone）是名科學家，負責管理團隊並監督來往船隻，她說這個機會是自己一生的夢想。





果然巾幗不讓鬚眉，預祝她們成功！





