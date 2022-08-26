【清甜幽香】自家製意式瑞可達芝士

起源自意大利的瑞可達（Ricotta）芝士，使用未經巴氏殺菌的羊奶或牛奶來製作，呈雪白色且味道清甜，但容易腐壞。





不過，自家製作瑞可達芝士不需要真的去農場買奶，便能一嚐瑞可達芝士的滋味。SBS美食編輯Pietro Demaio會教你如何讓普通鮮奶凝固——少許檸檬汁便可。





這款食譜還會介紹一種最最簡單的方法，用凝乳片（junket tablet）即刻炮製出瑞可達芝士的味道！





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500克瑞可達芝士製作步驟

材料：

全脂有機鮮奶4升，鹽1湯匙，檸檬1個，凝乳片若干



做法一：

以中火煮熱鮮奶，不斷攪拌。不要煮沸，加熱至約85度出現泡沫時加入鹽。 用羹舀出少許奶，滴上檸檬汁看看會不會即刻凝固。如會， 則鮮奶已達適合溫度加檸檬汁。 一邊加入檸檬汁一邊攪拌，鮮奶開始凝固時，最小火煮4至5分鐘。如果凝固期間再次沸騰，可加入一些冷水。 5分鐘後，鮮奶表面形成的固態物就是瑞可達芝士，帶有檸檬清香，用羹舀出即可享用。

做法二：



煮熱鮮奶至接近沸騰，但不要煮沸，加入鹽，攪拌後冷卻至約39度，即可以觸摸飲用的溫度。 在另一個杯中，用水沖開凝乳片，然後倒入暖鮮奶中，待其凝固。 凝固到可以豎立勺子時，把凝固物攪碎。靜置幾分鐘後過濾走乳清，便可享用。

注：



等待芝士凝固時，5-8分鐘較軟身，15-30分鐘較硬身。 凝乳片在大部份超市有售。