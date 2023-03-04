白俄羅斯政治檢控諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基

六十歲的諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）被控走私和籌款支持“嚴重違反公共秩序”的活動而被定罪。受審和被定罪的還有斯特凡諾維奇（Valentin Stefanovich）和伯科維奇（Vladimir Labkovich），他們分別被判入獄9年和七年。





國際社會和人權組織強烈譴責對比亞利亞茨基和其他維權人士的判刑。 有遠在比利時的白俄羅斯人上街聲援被捕人士。事實上三人自2021年7月已是未審先拘禁到至今。



比亞利亞茨基於1996年創立人權組織 Viasna（"春天"），於2022年，他和兩個公民組織，俄羅斯人權組織“Memorial”和烏克蘭人權組織”Center for Civil Liberties“ 同時獲得諾貝爾和平獎。





諾貝爾評審表示，比亞利亞茨基和另外兩個組織，分別代表其國家的公民社會，多年來宣揚批判權力的權利，並保障公民基本人權，於記錄戰爭罪行、違反人權及濫權作出卓越努力，彰顯公民社會對和平與民主的重要性。





與2010年諾貝爾和平獎得主，中國維權人士劉曉波相同，比亞利亞茨基也是在獄中得知自己獲獎。



2021 年白俄斯反政示威。 Source: AP / AP 比亞利亞茨基等人在2020年，在盧卡申科（Alexander Lukashenko）宣稱總統選舉勝利後，舉行的大規模反政權抗議活動中被捕監禁。盧卡申科自1994年以來一直執政，據Viasna（"春天"）指出，截至去年12月31日，白俄羅斯關押有1,448名政治犯。



