【20年老品牌】一受歡迎乳酪產品大腸桿菌污染要回收

由The Yoghurt Shop出品的190 克焦糖碎乳酪杯，因受大腸桿菌污染，澳新食物標準局(Food Standards Australia New Zealand, FSANZ) 宣佈回收，受影響產品的最佳食用日期為2023年 1 月 23 日。





產品已在南澳和北領地的 Coles 和 IGA 超市以及南澳的On The Run 便利店有售。





澳新食物標準局表示，如果食用被大腸桿菌污染的食品，可能會導致疾病。





如消費者對健康有疑慮可尋求醫護人員意見。



The Yoghurt Shop出品的190克焦糖碎乳酪杯需回收。（澳新食物標準局圖片） The Yoghurt Shop 在網上發表聲明，公司總經理Brandon Reynolds在聲明中表示，公司內部日常食品安全管理部門於 12 月 19 日星期一在阿德來德的生產設施中，發現「少量產品受污染」。





Brandon Reynolds指，公司已通知澳新食物標準局和南澳衛生局。





他在聲明中指「在我們公司運營 20 年的時間裡，這是我們首次遇到污染問題」，他直言雖然這非理想，但他很慶幸內部安全監控能迅速地發現問題。





他續指，在指定商店的貨架上，可能有2,526杯有關產品。





公司將與零售夥伴合作，盡快協調將貨品下架庫，並促請消費者不要食用產品，並退回購買地點。



大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。





另外，如忽略個人衞生，此病菌亦可經由口糞途徑在人與人之間傳播。大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。



