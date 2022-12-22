Powerball 三期無人中頭獎 今晚獎金本年第六高

澳洲強力球Powerball 己連續三次無人中頭獎，獎金已累積已本年第六大獎金，預計全澳將會有多達六分之一的澳洲成人會購買樂透。





The Lott 發言人哈特 (Matt Hart) 表示，如果周四的抽獎若只由一人獨中，他們將成為今年最大的彩票中獎者之一。





他表示：「迄今為止，澳洲 2022 年最大的彩票中獎者是一名科夫斯港男子，在我們確認他在 2 月的強力球樂透中贏得了超過 6330 萬元後，他想把一輛新的紅色跑車停在新房子的車庫裡。」





他表示：「有趣的是，到 2022 年為止，強力球一等獎的獲勝人數已經比過去三年中的每一年都多。」





在2022年，新州最多人獲得強力球，超過一半的得獎者來自新州。有4名勝出者來自維州、2名勝出者來自西澳，昆州和南澳各有一名。





上一次贏得強力球大獎是在 2022 年 11 月 24 日，當時來自新州福斯特的一名投注者贏得了 5000 萬元的獎金。





哈特說：「對於任何想在本周贏得強力球獎的人來說，他最好的建議是確保在澳洲東部標準時間周四晚上 7 點 30 分開獎結束前，確保自己有一張入場券。」





他表示：我們預計在周四晚上的開獎前，店內和網上都會很忙。

