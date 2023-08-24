澳航疫情後首錄全年盈利 將向員工派錢

澳洲航空（Qantas）報告全年稅前淨利益達 24.7 億元，同時宣布因「極為強勁」的需求，計劃以24架全新飛機取代其老化的空中巴士 A330 機隊。





航空公司在向股東發布的一份新聞稿中指，澳洲航空由去年的 91 億元增至 198 億元，較去年的 91 億美元有所增長。Qantas 於周四表示，在新冠疫情爆發前，2018/19 年的收入為 179.7 億元，是集團上一次公佈全年盈利。





澳洲航空公司行政總裁喬伊斯(Alan Joyce)表示，結果顯示在過去一年，在財務和服務方面取得顯著轉變。





他續指，旅遊需求極為旺盛，航空公司已經有更多飛機並開通新航線以滿足需求。





Qantas 在新冠疫情期間，為維持運營而累積的凈債務減少 27%，減至 28.9 億元。在過去三年中，該公司累計虧損達 70 億元。





Qantas 目前不支付股息，但已承諾以其餘額購回多達 5 億元的股份。





同時，公司還宣布將購買另外 24 架寬體飛機，其中包括 12 架波音 787 和 12 架空中巴士 A350。





喬伊斯表示，這是另一項數十億元的投資。」





飛機的交接將從 2026/27 年開始，並持續到下個十年，取代澳洲航空在國內東西部航線以及國際航線上使用的 28 架老化的 A330 機隊。





喬伊斯還表示，公司在過去 12 個月內推出第 17 次大型促銷活動，包括 Qantas 和 Jetstar 兩個品牌，提供 100 萬個座位。





澳洲航空在文件中表示，客戶滿意度已經「提高」，「客戶滿意度雖然沒有回到新冠疫情前的水平，但也隨著運營績效的提高而有所提升」。





Qantas 的國內營運容量已超過新冠疫情前的水平，國際營運容量約為疫情前 80%。





喬伊斯表示，自去年 12 月高峰以來，經濟艙票價下降了 12%。





隨著更多國際載客量愈來愈多，票價應該會繼續下降。他表示，隨著寬體飛機重新起投入服務，到明年年中，Qantas 的國際營運將恢復至疫情前的水平。





喬伊斯表示，部分利潤將給員工，「正是因為我們的財務狀況良好，我們才能夠投資新飛機、新目的地和新培訓設施——所有這些都將使我們在未來變得更好。」





「我們的員工在非常困難的情況下完成了出色的工作。超過21,000 名非行政員工將獲得價值高達6,000 元的澳洲航空股票，以感謝他們所做的貢獻，另外還有500 元的員工旅行積分。此外，隨著新的企業協議敲定，我們還將向符合條件的員工發 5,000 元現金。」



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。