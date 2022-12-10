【徒步4000公里】68歲老人跨州徒步只為一理由

重點 Richard van Piljen 於 5 月從雪梨北部海灘出發前往珀斯。

其原因是為種植一百萬棵樹而籌集資金。

在他的旅途期間，他渡過了他的生日，並第九次成為祖父。

8個月在路上的旅程，經歷風、雨、熱和疲勞，來自雪梨的Richard van Piljen將在本周結束他的徒步之旅，到達目的地珀斯。





Richard van Pijlen一直推著一輛手推車，車上是他的行裝，他走了 4,000多公里，為社區灌木再生組織 Landcare 籌集資金，用來種植 100萬棵樹。





他在本周開始他的跨州徒步之旅最後150公里時，向澳聯社（AAP）表示「我真的沒有想太多，只是專注，30 公里，然後又是 30 公里」。





AAP 首次採訪Richard van Pijlen，是在他出發幾周後的5月，他當時預計每天要走約 25 公里。





但有一次他走了 85 公里。



Richard van Pijlen一直推著一輛手推車，車上是他的行裝。 Source: AAP / Liv Casben Richard van Pijlen在11月，花了6周穿越廣闊乾旱的Nullarbor Plain，他幾乎沒停頓地走了 27 個小時，休息只是為了吃飯。





他說「我一生中從未像那一刻那樣疲累」，「你以為你已沒有力氣，其實還有一點點」。





當他抵達西澳的Norseman時，他遇到了當地廚師Steve Pates。





Steve Pates向AAP表示「我驚呆了」，「我進去給他做了一頓，我能裝在盤子裡的最大的早餐，他吃了一點。」





自從兩人相遇以來，Steve Pates已經在路上為Richard van Pijlen送過幾次食物，其中一次更來回共開車500公里來送餐。





Steve Pates表示「每次有人路過並要去珀斯時，我都會給他愛心包裹（care package）。」





「他想讓世界變得更美好……你必須佩服這個人。」



Richard van Pijlen說他在旅途中遇到的人是他旅途中的亮點。





在他的旅程期間，出生於荷蘭的他慶祝了他的生日，並第九次成為祖父。





他向 AAP表示，他為能為他欣賞的慈善機構 Landcare 籌集資金，和受到關注而感到自豪。





這位68歲的老人正集中前往Fremantle、珀斯南部，最早可能在周日到達。





他直言「由於高溫，這真的很有挑戰性，大約40度。」





Richard van Pijlen於5月2日從雪梨北部海灘出發，當他到達目的地時，他將休息並與從新州飛過來的朋友團聚。



