「5萬年一遇」彗星劃過地球 澳洲人本周起可觀測

該顆直徑達1公里、名為C/2022 E3 (ZTF)的彗星，圍繞太陽公轉一週需要大約5萬年，上一次光臨時地球還在石器時代。





彗星在1月12日最接近太陽，並將於2月2日最接近地球，距離只有4180萬公里。目前北半球已可以觀測到。





但對於地球而言，彗星是自北往南緩緩劃過，因此澳洲要從2月5日開始才能見到它，而最佳觀測日期是2月9至11日。屆時它還會和火星同時在空中靠近位置出現。



雖然美國太空總署（NASA）早前指該顆彗星的亮度足以裸眼可見，但昆士蘭大學（UQ）的天體物理學家Ben Pope表示，最好還是使用望遠鏡，除非是身處沒有光污染、天空足夠黑暗的鄉鎮地區。





「一群人站在外面等啊等，說『甚麼都沒看見』，是因為你們在市區。就算郊區也很難（看見）。」





此外，他也提到，肉眼觀測的話將無法見到彗星的綠色光芒。「裸眼不會見到綠色，用望遠鏡可能見到，但主要是透過天文攝影。」





「肉眼所見的任何天體基本都是白色的，除了巨大的星球像火星會有點紅，土星會比較黃。」



美國天文愛好者早前已拍攝到這顆美麗明亮的綠色彗星。





那麼，為何彗星會發出綠光呢？這是因為彗星是由岩石混合物組成，類似於地球地幔中的物質：塵埃、冰（不僅是水凝固的冰，還有乾冰）、甲烷、氨和一氧化碳等成分。





據 研究 ，一些彗星發出的綠光來自二碳（C2）的活性分子的分解，用高強度的光線照射C2分子時，變回折射出綠光。

