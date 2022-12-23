國會委員會批評儲備銀行快速加息

澳洲聯邦儲備銀行被指應當從新冠疫情期間的預測和溝通錯誤中汲取教訓，以免重蹈覆轍。

Reserve Bank

國會委員會批評儲備銀行快速加息。 Source: AFP / GREG WOOD/AFP via Getty Images

一個國會委員會呼籲央行應從其在疫情大流行期間，發布的具爭議性前瞻性指引文件一事中汲取教訓。該份文件暗示利率要到2024年才會開始上升。

雖然已有這份文件，但央行自5月以來卻一直進取地提高利率，以降低高通脹。

事實的確有一些央行無法預見的通脹因素，例如烏克蘭戰爭，但眾議院經濟委員會（standing committee on economics）希望澳洲儲備銀行「仔細檢視其預測方式、估算模型系統，以及公眾溝通」。

「澳洲家庭、工人和行業——面臨日益加劇的生活成本壓力和充滿挑戰的工作和商業條件——得到的東西不應該少」調查報告總結道。

澳洲儲備銀行已進行內部審查，檢視其在新冠大流行期間公布的前瞻性指引，並承認在利率變動預測中附加日期，可能過於具指向性。

央行亦被來自澳洲和海外的三位獨立專家廣泛深入審查。

委員會主席Daniel Mulino指出，央行的公眾溝通至關重要，衡量大眾和商界對於未來通脹的預期，也是抑制通貨膨脹的重要工具。

他在前言中寫道：「儲備銀行不僅僅負責降低通貨膨脹和平抑物價，因此，至關重要的是，央行於議訂利率及向公眾發放貨幣政策訊息時，能小心考慮社會的期望。」

他指，央行在新冠疫情期間發揮了關鍵作用，保持整體經濟運作；但自對上一次於二月份舉行聽證會以來，國內和全球環境均發生了迅速變化。

Mulino指：「國際局勢，包括烏克蘭戰爭、封城後本地需求的復甦、以至供應鏈方面的限制，所有因素共同將通脹推至1990年以來的最高水平。」

委員會並呼籲聯邦儲備銀行，進一步分析和了解推動通脹的因素，以及了解受利率上升打擊最嚴重的社群。
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Published 23 December 2022 at 4:51pm, updated 2 hours ago at 5:01pm
By AAP-SBS
Source: SBS