國會委員會批評儲備銀行快速加息

一個國會委員會呼籲央行應從其在疫情大流行期間，發布的具爭議性前瞻性指引文件一事中汲取教訓。該份文件暗示利率要到2024年才會開始上升。





雖然已有這份文件，但央行自5月以來卻一直進取地提高利率，以降低高通脹。





事實的確有一些央行無法預見的通脹因素，例如烏克蘭戰爭，但眾議院經濟委員會（standing committee on economics）希望澳洲儲備銀行「仔細檢視其預測方式、估算模型系統，以及公眾溝通」。





「澳洲家庭、工人和行業——面臨日益加劇的生活成本壓力和充滿挑戰的工作和商業條件——得到的東西不應該少」調查報告總結道。





澳洲儲備銀行已進行內部審查，檢視其在新冠大流行期間公布的前瞻性指引，並承認在利率變動預測中附加日期，可能過於具指向性。





央行亦被來自澳洲和海外的三位獨立專家廣泛深入審查。





委員會主席Daniel Mulino指出，央行的公眾溝通至關重要，衡量大眾和商界對於未來通脹的預期，也是抑制通貨膨脹的重要工具。





他在前言中寫道：「儲備銀行不僅僅負責降低通貨膨脹和平抑物價，因此，至關重要的是，央行於議訂利率及向公眾發放貨幣政策訊息時，能小心考慮社會的期望。」





他指，央行在新冠疫情期間發揮了關鍵作用，保持整體經濟運作；但自對上一次於二月份舉行聽證會以來，國內和全球環境均發生了迅速變化。





Mulino指：「國際局勢，包括烏克蘭戰爭、封城後本地需求的復甦、以至供應鏈方面的限制，所有因素共同將通脹推至1990年以來的最高水平。」





委員會並呼籲聯邦儲備銀行，進一步分析和了解推動通脹的因素，以及了解受利率上升打擊最嚴重的社群。

