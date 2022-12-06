戴口罩令您反應較遲鈍？

該大學的研究員斯默登（David Smerdon）希望知道口罩作為用來抑制新冠病毒傳播的最明顯工具是會如何影響人類的思維，因此他研究了 19 個國家 8000 多名國際象棋選手在新冠疫情前和新冠疫情期間，在捉象棋中決定棋子的走法進行了比較，發現戴口罩會大大地降低了象棋選手作決定的質量。





這項於今天（6／12）在「美國國家科學院院刊」（PNAS）上發表的研究稱：『口罩大大降低了認知決定的平均質量。』





不過，研究亦指出：『負面的影響是短暫的，主要是在一些（像國際象棋）的精英人士和在一些高積極性的環境下發生，而對其他一般下棋群體的影響是微乎其微。』





斯默登又表示：『導致表現下降是由於帶口罩所引起的不快感覺，而不是對生理機能（產生影響），但大家對因此引起分心的情況亦隨著時間而適應下來。』





研究亦指出，有關數據顯示，只是在一些需要高腦力和要求記憶負荷高任務的情況下，戴口罩是更有可能降低表現。





『對於一些從事科學、技術、工程和數學等 STEM 領域的職業，以及其他需要高水平工作記憶的職業，例如是口譯員、表演者、侍應和教師等。』





本身亦是澳洲國際象棋大師的 斯默登說，雖然強制佩戴口罩有助於遏制新冠的傳播，但大家幾乎不知道戴口罩對認知能力所造成的影響。





他說：『目前還沒有關於戴口罩對普通人造成影響的大型研究。』





『國際象棋可以為我們提供這種察見，因為捉棋需要使用計算、記憶、解決問題和模式識別的要求，並已廣泛用於心理學、神經科學和經濟學，以衡量認知表現的變化。』





他的研究亦發現，雖然戴口罩對捉國際象棋者的表現有負面影響，但這種影響會在下棋後四至六個小時後消退。





他說：『結果顯示，口罩所造成的影響可能取決於工作的類型、工作所需要持續的時間和工作記憶的負荷。』





他又指出，了解戴口罩對決策的影響可以幫助個人和組織更好地評估何時以及如何使用口罩。





他說：『例如，制定教育政策的人士在設計考試條件時對學生的健康和是否公平等問題上，亦需要緊記口罩可能造成的破壞性影響。』



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates 。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。 按此進一步了解 SBS 中文。



