【只係一個字】研究指履歷上某字令求職者得回應減8%

有研究指簡歷中出現某個字眼，令申請者往往被忽視。

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有研究指簡歷中出現某個字眼，令申請者往往被忽視。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE

一份最新報告發現，將「they/them」代名詞放在履歷中的求職者，在求職過程中經常被忽視，因這些代名詞被認為資歷較差，導致面試機會較少。

該研究基於非科學實驗，對僱主發送簡歷。簡歷的唯一區別在於使用的代名詞。使用「they/them」這個跨性別或非二元性別人士使用的代名詞的求職者，可能會對求職過程產生不利影響。

當要求僱主對研究作回應時，報告稱「幾位招聘經理對非二元性別求職者表現出明顯的偏見和甚至是偏執」。

該報告發表於3月，聲稱80％的非二元性別人士認為自己「非二元性別」的身份對求職有不利影響，超過一半的人認為他們的「性別身份」對工作場所經驗產生負面影響。

該公司與400名非二元性別人士進行交談，了解他們根據自身性別身份所感受到的偏見。在研究中，大多數參與者更喜歡使用「they/them」為代名詞。

研究人員向「180個明確是初級職位」發送兩份完全相同的虛擬簡歷，以測試「在履歷中性別中立的代名詞，是否會影響僱主對簡歷的看法」。

研究中使用了一個中性的名字「Taylor Williams」。測試版簡歷與對照組簡歷的唯一區別，是測試版簡歷在名字的標題下方使用「they/them」代名詞。

結果顯示，帶有代名詞的虛擬履歷比不帶代名詞的虛擬履歷少8％的興趣，也收到了較少的面試和電話篩選邀請。

一位57歲的農業僱主表示，雖然履歷上的人「在履歷上看起來似乎很合適」，但他對認為自己是「they/them」的人帶來的「戲劇性」不感興趣。

一位59歲的製造業女僱主直言「去掉這些代名詞，僅僅因為這個原因，我就會丟棄這份簡歷」。

一位50歲的酒店和飲食業招聘經理表示，他會建議申請人不要用「they/them」為代名詞。

「我發現在工作場合使用人稱代詞非常愚蠢。這更適合社交場合，而不是工作場合」。
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另外一名36歲在大學行業的僱主指，這些代詞令人反感而且沒有必要，擺脫沒用的代詞，「你不是『他』，就是『她』」

根據該報告，收到這些簡歷的公司中，有超過64%主要在自由地區，是平等機會僱主，這令結果「令人擔憂」。

Business.com 行業研究總監、兼報告的作者Ryan McGonagill表示，統計數據表明，在工作場所的多樣性、公平性、包容性和歸屬感方面，還需要取得多少進展。

他並在報告中寫道「法律明確規定，你不能根據其性別認同來做出任何僱員決策（招聘、解僱或其他）。」

「在我們的研究中，許多招聘經理都會因為求職者的真實性而取消其資格，這令人難以置信，也是不道德的。」

馬斯克 (Elon Musk)在Twitter指這份研究「有趣」，他過去批評「覺醒」(woke)文化。

去年4月，Netflix 失去了20 萬訂戶，股價下跌 25%，馬斯克還指責「覺醒病毒」導致 Netflix已沒有可看性。

馬斯克同意「覺醒病毒」是對文明的最大威脅。他指責 Netflix 忽視收視率，只關注覺醒問題。

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Published 7 July 2023 4:46pm
Updated 7 July 2023 4:52pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

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