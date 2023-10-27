紅寶石公主號乘客集體訴訟獲勝 法院裁定經營公司疏忽

要點 紅寶石公主號經營者Carnival公司在郵輪乘客集體訴訟中，被裁定疏忽。

Carnival公司聲稱，儘管感染新冠病毒的風險增加，但乘坐郵輪是「相當安全」的。

這艘郵輪當時有2,641名乘客，錄得663宗新冠病例，28人死亡。

聯邦法院裁定，涉案郵輪在行程中誤導乘客，導致新冠疫情嚴重爆發，並在履行職責上存在疏忽。





聯邦法院作出了上述具有里程碑意義的判決，是全球第一宗郵輪集體訴訟案獲勝。 聯邦法院裁定，涉案郵輪業經營者承諾乘客在「紅寶石公主號」郵輪上會度過一個安全、輕鬆和愉快的航行假期。





然而，2020年3月份的此次郵輪航中，2,641名乘客中錄得663宗新冠陽性病例，乘客當中有1,679名澳洲人。 在這次疫情爆發期間，有28人死亡。



誰領導了集體訴訟?

其中一名乘客卡皮克（Susan Karpik）是對Carnival公司提出集體訴訟的主要原告。





Carnival公司以公主郵輪名義經營，是在百慕達註冊的紅寶石公主號郵輪的經營者。



曾任護士的卡皮克Susan Karpik 在新州聯邦法院外向傳媒發言。 Source: AAP / Dan Himbrechts 卡皮克尋求超過36萬元的個人傷害、痛苦和失望賠償。





她的個人索賠與她丈夫亨利（Henry）的疾病有關，亨利感染了病毒後進入四周的昏迷狀態，而後需要持續的護理。





紅寶石公主號從雪梨出發前往新西蘭，原計劃進行為期13天的往返旅程，但在新冠爆發初期，澳洲邊境關閉，這艘郵輪11 天就返航了。





法官史都華（Angus Stewart）認為，郵輪公司知道或應該知道在船上感染新冠的風險增加。





他說，該公司有責任合理地照顧卡皮克的健康和安全，包括免受病毒的侵害風險。





他在周三說：「繼續航行存在爆發新冠病毒的重大風險，可能會帶來災難性的後果，但他們仍然繼續航行。」





「因此，被告存在疏忽，違反了他們的謹慎責任。」





法官也指出，儘管在船上感染新冠的風險增加，但該公司卻誤導乘客，聲稱登上郵輪「相當安全」。





儘管卡皮克成功對自付醫療費用索取賠償，金額為4,423元，再加利息，法官了解到她沒有患上長期冠。





因此，她未達到要求獲得個人損害賠償所需的非經濟損失門檻。



法官裁定卡皮克有權獲得失望損害賠償，以補償是次郵輪之旅並非如宣傳的那樣是一次「愉快輕鬆的假期」。





然而，由於Carnival公司退還了所有乘客的郵輪費用，法官認為該公司已經滿足了這項要求。





卡皮克說，她對法院對賠償的裁定感到滿意，希望這能給其他乘客帶來一些安慰。





她向記者表示，「對我和其他乘客來說，我們經歷了磨難，然後又回來了。這是一段漫長的旅程。」





「我希望（該公司）能花時間閱讀我們提供關於我們經歷的信息，並更好地照顧他們的客戶。」





作為前護士的卡皮克說，她對法院關於損害賠償的裁定並不感到失望。



全球首宗獲勝郵輪乘客集團訴訟

律師行Shine Lawyers集體訴訟聯合負責人安佐拉托斯（Vicky Antzoulatos）說，這一結果「等了很長時間」，對乘客來說是一次全面的勝利。





她說：「這是全球第一宗成功的郵輪乘客集體訴訟，因此其他公司也會關注此案。」





其他乘客仍需要證明他們的個人損失，除非Carnival解決了所有索賠。





鑑於此案的結果，安佐拉托斯敦促Carnival公司解決所有賠償要求，避免進一步的法庭訴訟。





澳洲Carnival公司表示正在仔細考慮這項判決。



