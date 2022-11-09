雪梨雕塑展中國地圖藝術品含台灣 主辦方：不涉及政治表達

從10月21日至11月7日舉行的Sculpture by the Sea雕塑展，其中一件名為「地球是平的」的藝術品，下方用金屬堆積，上方則是平面的中國地圖。





由於該地圖包含了台灣，引起本地一些台灣社區人士反對。澳洲台灣同鄉會會長顏杏芳（Aileen Yen）表示，該作品顯示「如果你相信地球是平的，你就相信台灣屬於中國。」





而在中國社交媒體小紅書上，有網民對地圖包含台灣表示讚賞。



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Sculpture by the Sea的創辦人兼行政總裁David Handley回應，該作品的作者「並無表達任何政治」，並指觀眾對其政治暗示的質疑與作品本身「無關」。





「這藝術品是簡單的物件，藝術家表達的是人和自然。他所說的內容沒有甚麼可以被以另一種方式去解釋。」





而華裔藝術家巴丟草表示，雕塑作品是「工業的」和「人工的」。「這是地圖，地圖是政治性的。地圖是定義政治實體或者文化實體的邊界的東西。它天生就是一種政治觀點。」





「『這作品是否政治作品』被公開討論，已經是對這個問題的完美回答。它某程度上會被利用為宣傳工具。」





但他表示，只要「我們有機會公開討論它」，他個人不介意中國官方立場的地圖在澳洲公開展出。





該作品的中國地圖亦包含了其他北京當局主張、與別國有爭議的領土。雕塑展的資料顯示，作者為來自中國的Mao Ling Gang，他「自1997年以來曾和數百位中國及國際藝術家合作創作逾百件雕塑」，其中一位合作者是著名的中國異見藝術家和活動人士艾未未。

