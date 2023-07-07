昆州小鎮逾5000人跳Nutbush創世界紀錄

世界上其中一個最偏遠的節日活動，打破了自己的人數最多的標誌性跳舞世界紀錄。

A large group of people in a desert line dancing.

昆州小鎮逾5000人跳Nutbush創世界紀錄。 Source: Supplied / Matt Williams

5838人聚集在一個沙塵滾滾的跳舞場地上，參加一場在偏遠地區舉行的音樂節，打破了最多人以Tina Turner的歌曲《Nutbush City Limits》跳舞的世界紀錄。

Birdsville Big Red Bash音樂節在Simpson沙漠舉行，自2018年以來一直舉辦Nutbush City Limits的募款活動和挑戰世界紀錄。

今年的陣容——超過2022年4084人的紀錄——伴隨著對Tina Turner的致敬，她被譽為「搖滾樂皇后」，在今年5月去世。
Group of people in costumes standing in the desert.
在世界紀錄挑戰之前，音樂節的營運經理Steve Donovan表示，他預計將有超過5,000人參加。 Source: Supplied / Matt Williams
在世界紀錄挑戰之前，音樂節的營運經理Steve Donovan表示，他預計將有超過5,000人參加。

他預計適逢這首歌的50周年和Tina Turner的去世可能會令更多的人參與。

他說「我認為在澳洲，人們只是想參與，我們喜愛這種傳統，而家認為這已成為了傳統。」
Graph showing the history of Nutbush World Records.
The Birdsville Big Red Bash first broke the Nutbush World Record in 2018. Source: SBS
這項世界紀錄挑戰也是為了募款，參與者需支付15元，所有收益將捐給皇家飛行醫生服務。

這不是在音樂節中打破的唯一一項世界紀錄，這個在距離昆州小鎮Birdsville約35公里的地方舉辦的音樂節，在本周亦打破了其他紀錄。

星期三，舉辦方在社交媒體上宣布，他們打破了「在沙漠沙丘上進行瑜伽人數最多的紀錄」，共有672名參與者。

星期二，他們以5467人排成澳洲國家形狀的圖像，創造了新的世界紀錄。

此前的紀錄是2018年在羅馬創造。
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甚麼是Nutbush？

歌曲《Nutbush City Limits》由Tina和Ike Turner於1973年發行，是為了向Tina Turner成長的美國小鎮致敬。

多年來，這首歌和舞蹈已經深植於澳洲文化中。

這種舞蹈常見於學校、派對和婚禮，但並非由Turner編舞或演出。
Group of people line dancing in the desert
The Birdsville Big Red Bash has broken its own record for the number of people doing the Nutbush. Source: Supplied / Matt Williams
南澳大學創意產業學院的兼職教授Jon Stratton曾研究舞蹈的由來。

他在今年5月接受SBS新聞的訪問時表示，他認為這種舞蹈很可能是由新州教育部為學校的排舞課程設計。

他說「似乎發生的是，有人按照Madison（另一種稍微複雜的排舞）的方式設計了Nutbush。」

「有人認為實際上發生的是，有人無法正確記住Madison的步伐；所以最終就出現了Nutbush。」

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Published 7 July 2023 2:48pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS
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