昆州小鎮逾5000人跳Nutbush創世界紀錄

5838人聚集在一個沙塵滾滾的跳舞場地上，參加一場在偏遠地區舉行的音樂節，打破了最多人以Tina Turner的歌曲《Nutbush City Limits》跳舞的世界紀錄。





Birdsville Big Red Bash音樂節在Simpson沙漠舉行，自2018年以來一直舉辦Nutbush City Limits的募款活動和挑戰世界紀錄。





今年的陣容——超過2022年4084人的紀錄——伴隨著對Tina Turner的致敬，她被譽為「搖滾樂皇后」，在今年5月去世。



在世界紀錄挑戰之前，音樂節的營運經理Steve Donovan表示，他預計將有超過5,000人參加。 Source: Supplied / Matt Williams 在世界紀錄挑戰之前，音樂節的營運經理Steve Donovan表示，他預計將有超過5,000人參加。





他預計適逢這首歌的50周年和Tina Turner的去世可能會令更多的人參與。





他說「我認為在澳洲，人們只是想參與，我們喜愛這種傳統，而家認為這已成為了傳統。」



The Birdsville Big Red Bash first broke the Nutbush World Record in 2018. Source: SBS 這項世界紀錄挑戰也是為了募款，參與者需支付15元，所有收益將捐給皇家飛行醫生服務。





這不是在音樂節中打破的唯一一項世界紀錄，這個在距離昆州小鎮Birdsville約35公里的地方舉辦的音樂節，在本周亦打破了其他紀錄。





星期三，舉辦方在社交媒體上宣布，他們打破了「在沙漠沙丘上進行瑜伽人數最多的紀錄」，共有672名參與者。





星期二，他們以5467人排成澳洲國家形狀的圖像，創造了新的世界紀錄。





此前的紀錄是2018年在羅馬創造。



甚麼是Nutbush？

歌曲《Nutbush City Limits》由Tina和Ike Turner於1973年發行，是為了向Tina Turner成長的美國小鎮致敬。





多年來，這首歌和舞蹈已經深植於澳洲文化中。





這種舞蹈常見於學校、派對和婚禮，但並非由Turner編舞或演出。



The Birdsville Big Red Bash has broken its own record for the number of people doing the Nutbush. Source: Supplied / Matt Williams 南澳大學創意產業學院的兼職教授Jon Stratton曾研究舞蹈的由來。





他在今年5月接受SBS新聞的訪問時表示，他認為這種舞蹈很可能是由新州教育部為學校的排舞課程設計。





他說「似乎發生的是，有人按照Madison（另一種稍微複雜的排舞）的方式設計了Nutbush。」





「有人認為實際上發生的是，有人無法正確記住Madison的步伐；所以最終就出現了Nutbush。」





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