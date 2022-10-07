所羅門群島總理：不會允許中國在當地建立軍事基地

太平洋島國所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）到訪澳洲，在首都坎培拉與澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）會面，索加瓦雷在會上向艾巴尼斯重申，根據他們與中國的協議，他不會允許「在他的國家建立軍事基地」。



所羅門群島不會做任何會破壞我們國家安全的事情 索加瓦雷

索加瓦雷強調，澳洲仍然是所羅門群島的首選發展夥伴。





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對於艾巴尼斯早前提出資助所羅門群島推遲國內選舉，索加瓦雷批評是干預所國內政，但今次與艾巴尼斯會面卻一改口風，指感謝澳洲善意幫助，並感謝澳洲資助明年舉行的太平洋運動會。





艾巴尼斯亦表示，澳洲希望成為所國的首選合作夥伴，他認為「地區安全至關重要，提升太平洋地區人民的生活水平和質素亦很重要」。





艾巴尼斯又形容兩國仍然存在分歧，不過亦有廣泛利益。





雙方在今次會面中亦討論了雙邊關係與氣候危機，在會後發表聯合聲明，指雙方共同希望實現太平洋的和平與繁榮。





所羅門群島 4 月與中國簽定安全協議後，與澳洲的關係惡化，美國及澳洲等國家均十分擔心中國會擴大其在太平洋的影響力。







