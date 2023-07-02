東岸首府城市機場混亂 雪梨連續三日航班延誤取消

澳洲東岸首府城市機場，今日星期日（7月2日）連續第三日出現航班延誤及取消，有內陸機乘客被逼要從布里斯本開車返回雪梨以北中岸地區。

Airport strike

雪梨機場連續第三日出現航班延誤及取消。 Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas

雪梨、墨爾本及布里斯本機場昨日星期六，航班廣泛延誤及多班機取消，今日星期日，墨爾本及布里斯本機場的內陸航班及國際航班大致準時。

但雪梨今日星期日連續第三日多個航班取消及延誤，早上8點內陸機場逼滿乘客，在中午前有17航班取消，全部屬於澳航（Qantas）及捷星（Jetstar）。

雪梨機場過去兩日大量航班取消及延誤，在星期五由於強風，有超過100航班取消，導致全國機場航班受影響。昨日星期六數以十計航班取消及延誤，部份是由於風力時速達到45公里，另外也因為人手不足問題導致。

布里斯本機場也由於人手不足，對抵達旅客的處理較慢，有關方面促請到昆州的旅客，要預留更多時間。

目前新州、維州及昆州都是學校假期。

維珍澳洲（Virgin Australia）發言人向傳媒表示，由於人手調配及營運問題，雪梨、墨爾本及布里斯本航班，都受影響，預計會有更多航班延誤。該公司繼續向乘客報告最新情況，並確保所有乘客可以到達目的地。

9號台報道，有乘客與家人因為航班取消，最快要到星期二才有機位，被逼要開車從布里斯本返回雪梨以北中岸地區。也有一群乘客因為要趕回家，被逼付錢再買機票，8個人總共付費20,000元。

業內人士指出，由於航空交通控制員及航空公司機師，均人手短缺，預計未來6個月，澳洲各大機場繼續出現航班延誤及取消的情況。

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Published 2 July 2023 6:37pm
By Wyee Yeung
Source: SBS