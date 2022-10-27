【把握機會享受陽光海灘】雪梨本周末迎短暫炎熱晴天

天文台山（Observatory Hill）的統計顯示，今年已度過的43個周末之中，雪梨大約30個都未見晴。





然而在此情況下，本周卻忽然升溫、陰雨退散。雪梨周三最高達攝氏27度，Bondi Beach和Watsons Bay的海灘都重現人流如鯽。





氣象局預測，雪梨即將來到的周六下雨的可能性是零，而晴朗天氣會持續到至少周日晚間。不過民眾需要把握時機享受久違的陽光海灘，因為拉尼娜（La Nina）氣象系統仍未結束，周日之後再有降雨幾率。





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受拉尼娜影響，澳洲東岸的惡劣天氣預料會持續到年底，直至12月開始緩解，到明年1月才會恢復往年的熱辣辣夏季。



不過，雪梨獲得短暫好天之際，新州其他地區仍然受到水災的影響，需要恢復與重建。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日視察南部Riverina地區的災區Deniliquin，形容受災場面「令人心碎」。「這對很多人而言是艱難的幾年，特別是鄉鎮地區的社區，不久前才經歷過旱災。」





當地被譽為新州的糧倉，一個星期前還預料今年會獲得豐收，但本周遭到暴雨衝毀。佩洛德承諾會為當地提供支持。



