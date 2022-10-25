洪災最新：拉尼娜及多雨天氣持續至明年初（10 月 26 日）

要點： 預料負印度洋偶極將如期在下月結束。

維州緊急服務部對 Jarrahmond 及 Orbost 發出嚴重水浸警告。

澳洲氣象局最新的報告預測，拉尼娜現象將很可能持續至 2023 年年初，而負印度洋偶極則將在下月結束。





兩個氣候現象均導致澳洲東岸地區在過去數個月出現較平均為高的降雨量。





氣象局預測，不論拉尼娜何時結束，澳洲遠北地區、昆州東南部及新州北部將有強降雨。





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不過，氣象局預測，負印度洋偶極在澳洲西面地區將只會在春季季尾的時候結束，即 11 月底。





負印度洋偶極，是熱帶西印度洋及東印度洋的海面溫度差距。這種天氣狀況通常在 5 月或 6 月左右開始，在 8 月至 10 月期間達到頂峰，然後在南半球春季結束時迅速減退。



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維州緊急服務部（SES）星期三（10 月 26 日）下午對 Jarrahmond 及 Orbost 發出嚴重水浸警告。





當局指，自星期一（24 日）開始在 Snowy 上流出現的強降雨，令 Snowy 及 Bombala 兩條河流出現輕度至嚴重水浸。





Murray River 近 Echuca 的水位目前位於澳洲高度基準 94.9 米（94.9m AHD），預料將維持數天。目前的水浸水位經已超越 1975 及 1993 年洪水的水平。





當局對 Bunbartha 的撤離警告維持生效。維州緊急服務部警告，當地居民切勿返回家園，同時亦不應進入水浸路面。





緊急服務部指：「洪水有毒，切勿在洪水中玩樂或游泳。」





Goulburn River 河流繼續有中度水浸情況，當局向 Shepparton 發出「監察及行動」級別的警告。





維州緊急服務部指：「Shepparton 星期三至星期四（27 日）將可能出現中度水浸。」



而 Broken Creek 近 Walshs Bridge 則繼續有中度水浸情況。





維州緊急服務部表示，Nathalia 未來數天將繼續有輕度水浸，本周後期將可能出現中度水浸情況。





當局促請 Wharparilla 的居民前往地勢較高的位置，以準備可能出現的嚴重水浸。預料當地的水浸水位將在星期四或星期五（28 日）達至頂峰。





目前 Loddon River 近 Appin South、Kerang 及 Kialla West 正出現中度水浸現象。



新州方面，緊急服務部表示，Moree 的居民目前已可返回家園。全州各地的災後清理善後工作已經開展。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）已經在星期三飛往位於新州 Riverina 南部農業城鎮 Deniliquin 的災區。





他表示，當地的損失「令人痛心」。





Bombala Caravan Park 一帶的居民目前亦已可以返回家園，但要繼續保持警覺。





目前當局向 Dandaloo、Mudall、Nyngan、Mulgawarrina 及 Gongolgon 的「監察及行動」警告繼續維持生效。



收聽更多 洪災最新：Echuca 水位已達頂峰但將維持一星期（10 月 25 日） SBS Chinese 25/10/2022 04:08 Play



