【收費VS免費】民眾日後或可免費欣賞跨年煙火

雪梨的大型新年煙火，是不少人的「口袋清單」。然而，要位居優越位置一覽煙火，可能價值不菲。





新州工黨誓言，如果成功當選，將會停止在除夕放對海港熱門欣賞煙火地點收費，讓大眾免費欣賞壯麗煙火。





澳洲是全球首個踏入新年的國家，而雪梨海港每年發放的除夕倒數活動與新年煙火表演除了吸引不少國際旅客，亦吸引不少州際與本地人來到海港前倒數，迎接新一年。



雪梨大橋新年煙火 Credit: Evelyn Herrera



雖然在雪梨有不少欣賞煙火的地點，但部份熱門的港口地點卻要收費。





今年，在 Barangaroo Reserve 的野餐票價成人為 57.10 元，兒童為 26 元，而皇家植物園的野餐票價為 30 元起。





而今年在希克森保護區 (Hickson Reserve) 的位置亦需37.50 元至 70 元之間，但門票已火速售罄。





新州工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 表示，如果在今屆大選中勝利，將會放棄向民眾收取門票活動收入，讓民眾可以免費觀看具標誌性的煙花。



柯民思指：「新州擁有最美麗的港口和最美麗的城市，每個人都應該能夠免費享受它。」





他指：「希望家人和朋友免費外出，在我們的海港周圍欣賞煙花。」





雪梨市勞工委員科斯特（Linda Scott） 一直反對在除夕夜在雪梨公園售票。





她認為：「為雪梨除夕收費等同對樂趣徵稅。她指應該要以有趣和公平的方式迎接2023年，並不是讓少數的人欣賞。」





雖然未知免費海景觀賞除夕煙火的政策是否能實行，但若想尋找免費欣賞除夕煙火的景點，雪梨歌劇院前庭或是一個不錯的選擇。





另外，Milsons Point 的 Bradfield Park 和 Mary Booth Reserve 也是免費觀看的有利位置，但人數上限為 9800。





而橋下的布拉德菲爾德公園亦可作為家庭的考量之一。人數上限為1萬7千人。





活動舉辦者提醒，部份場地在新年前夕的早上8時開放，由於人數設有上限，可能很快爆滿，提醒民眾提早出門。

