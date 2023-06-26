【涉洗錢260萬】越南犯罪網絡「阿姨」被判囚近三年

一名女子因涉嫌觸犯反洗黑錢活動罪名，於上周五 (6 月 23 日) 在雪梨巴拉瑪打區域法院 (Parramatta District Court) 被判囚 2 年 11 個月。

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澳洲聯邦警察在一個宗教神壇下的暗格，發現鈔票。 Source: Supplied / Australian Federal Police

澳洲聯邦警察表示，該名現年 59 歲的雪梨女子，據稱在一個越南有組織犯罪網絡中被稱為一名「阿姨」(auntie)，涉嫌擔任 89 澳洲本地獨立銀行戶口的授權人，亦涉嫌負責統籌澳洲境內各地的犯罪資金。

警方於 2021 年 12 月 13 日於新州雪梨 Carramar 兩個物業採取搜查行動，期間拘捕該名女子，並檢獲超過 260 萬元現金。該筆現金分別藏在物業內的多個不同位置，亦被藏於一個宗教神壇下的一個暗格內。
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澳洲聯邦警察在行動中搜獲的 260 萬元現金。 Source: Supplied / Australian Federal Police
在徹底搜查物業期間，當局亦發現一部鈔票點算機、多部手提電話及其他與洗黑錢活動有關的物品。

該名女子在警方搜查期間身處其中一間物業，隨即被拘捕並因涉嫌從事與超過 100 萬元一般犯罪所得有關的行為，被落案起訴違反 1995 年《刑法》第 400 條帶 3(2A) 款當中的條文。

澳洲聯邦警察探員希堅斯 (Bobby Higgins) 表示，該次名為 Taskforce Avarus 的行動搗破了一個為雪梨多個犯罪集團洗黑錢的洗錢組織。
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澳洲聯邦警察在一個宗教神壇下的暗格，發現鈔票。 Source: Supplied / Australian Federal Police
他強調，警方將繼續堅決保護社區，確保有組織犯罪集團不會危害公眾利益以獲取利潤。

希堅斯說：「在今次調查中，我們在一日內檢獲的犯罪所得款項，就已經超出 20 名平均澳洲人在一年內賺取的收入。」

「今日的結果應對罪犯作為一個警戒，就是澳洲聯邦警察正不眠不休地與執法夥伴合作，保護社區及澳洲的正當經濟運作模式。」

「我們將繼續扣押非法資金，以阻止有組織犯罪集團利用這些利潤進行其他非法活動。」
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澳洲聯邦警察在行動中搜獲大筆現金。 Source: Supplied / Australian Federal Police
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Published 26 June 2023 1:48pm
By Winmas Yu
Source: SBS