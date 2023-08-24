一個耳機致一宗命案 16歲青年被判刑15年

一名青年因誤以為自己的耳機被偷，而謀殺另一名青少年，被判入獄 15 年。

JASON GALLEGHAN DEATH

被殺學童Jason Galleghan (AAP Image/Supplied by NSW Police) Credit: NSW POLICE/PR IMAGE

在2021年，一群成年人和未成年人懷疑學童Jason Galleghan偷了他們當中一人的耳機，而對他毆打。

Jason Galleghan被殘忍折磨並致死，其中一名殺害他的青年被判囚禁15年。該名現年16歲的涉事青年，將在獄中度過十多年。

這群成年人和未成年人，誘使16歲的Jason Galleghan前往Doonside的住所，對他進行襲擊，被判刑青年周三在新州最高法院承認謀殺罪。

事發時，該青年涉案時僅14歲，當時他在Doonside火車站帶走Jason Galleghan，將他帶到住所，並在不到兩分鐘的時間內對他進行52次襲擊。

因為事發時太年幼，不能公開涉案青年的姓名。

這名青年在襲擊發生前數小時在社交媒體上發文稱，他「今天要毆打某人」。

襲擊持續半個多小時，但法庭只記錄大約7分鐘。其中一段錄影聽到這名青少年「停下來……看看他」。

法官Robert Allan Hulme 表示，這宗襲擊事件涉及「長期、瘋狂和極端的暴力」，而「瘋狂的人」在鏡頭前興奮地展現有關暴力行為。

這名青年向心理學家表示，他感到被父親拒絕，父親把他留給了酗酒的母親照顧。

當他進入國家護理機構，其行為「越來越無法控制」，他也開始酗酒和濫用其他藥物。

在他完全停止上學前，他經常打架並攜帶武器到學校，通過幫派找到信心和認同，並表示他參與這次襲擊感到壓力。

法官表示，Jason Galleghan因一項「未經證實且微不足道的指控，指他可能拿走耳機」而成為攻擊目標，被判刑的青少年與其他人一樣興奮地參與這次襲擊。

這位青年給死者家人寫了一封信，表示他對自己的所作所為感到非常抱歉。

他聲稱他試圖阻止襲擊，但短片顯示並非如此。

這位16歲的少年被判處15年半監禁。如果沒有他的認罪，刑期將是26年。
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法官指，死者的母親在受害者影響聲明中，描述失去孩子的最可怕經歷，「以相當大的勇氣」詳細描述事件對其家人和朋友的影響。

法官感嘆刑事法庭無能為力解決有關影響。

數百名澳洲人，在裁決後表示對Jason Galleghan家人，包括對其母親Rachel的支持。

Rachel的朋友Rebecca表示，無論判決如何，都不足以彌補。 涉案人士應該受到史上最嚴厲的懲罰，她希望他們得到應有的一切。

另一位朋友Kerrie Shoobridge則表示「這些怪物應該被判無期徒刑。 安息，Jason」

這宗謀殺案震驚雪梨，在Jason Galleghan被發現在家中遭受嚴重傷害，包括凹陷的胸腔和頭部創傷後，他在兩天後因腦損傷去世。

毆打持續半個多小時，並被錄製成短片，在社交媒體上發布，根據警方表示，該短片觀看次數超過17萬次。

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Published 24 August 2023 2:02pm
Updated an hour ago 2:13pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

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