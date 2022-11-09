【借Optus案騙財無人理】華裔青年求情 ：失業無錢才鋌而走險

案情指，19 歲的被告 Dennis Su 向 93 名 Optus 客戶發短信，要求他們將 2,000 元轉入其聯邦銀行賬戶，「否則，他們的個人信息被用金融犯罪」。





Dennis Su亦向警方表示，他是從一個共享洩露數據的網站上，下載涉案的個人詳細信息，他亦向警方表示，是因為失業及想賺點“快錢”才犯案。





不過，根據案件的證供顯示，並沒有人真正理會Dennis Su而付款，只有一人以表情符號回應。



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Dennis Su隨後再一度重新在數據共享網站收集有關受害者的更多信息，以「證明其恐嚇是可信。」





這名少年隨後刪除了所有信息，並最終於 10 月 6 日被捕。





Dennis Su周二在Darlinghurst中心地方法院承認，兩項濫用網絡及電子設備犯下嚴重罪行的罪名。





Dennis Su的律師代當事人提交道歉信，以及被捕後他曾見過的兩名顧問的性格參考。他暫時獲保釋，將於 2 月 7 日接受量刑聆訊。但他並沒有被控「參與Optus數據洩露案件」。



