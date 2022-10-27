【Optus 數據洩漏】19 歲少男發詐騙短信首出庭「擬認罪」

新州一名青少年被指試圖勒索受 Optus 電訊公司數據洩漏的客戶，預料將會承認有關控罪。

DENNIS SU COURT

Dennis Su (centre) departs the Downing Centre Local Court in Sydney, Thursday, October 27, 2022. Source: AAP / Bianca De March

現年 19 歲的 Dennis Su 星期四（10 月 27 日）在律師陪同下首度出庭應訊。

控罪指，Dennis Su 在 Optus 顧客資料被黑客盜取後，向 93 名 Optus 客戶發出電話短訊，要求他們將 $2,000 存入一個聯邦銀行（CBA）戶口，「否則你的個人資料可能會被用作金融罪行」。

最終，沒有人將款項存入。

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被告於 10 月 6 日被捕，並被起訴利用電話通訊網絡意圖觸犯嚴重罪行，以及非法使用個人資料。
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其代表律師星期四於雪梨 Downing Centre 裁判法院向法官表示，被告準備承認控罪。但聯邦檢察官表示，需要更多時間審視案件詳情。

檢察官帕尼祖蒂（Hannah Panizzutti）說：「我們希望重新審視控罪，確保所有控罪正確。」

九月，電訊公司 Optus 有 1,000 萬名客戶的資料在一次數據外洩中被盜取，其中包括數十萬客戶的護照、駕駛執照及國民保健（Medicare）卡號碼。

聯邦警察正在進行兩項調查行動，調查盜取及試圖出售有關資料的黑客誰屬，以及為超過一萬名被人在網上公開資料的受害顧客提供保障。

而澳洲競爭及消費者公署（ACCC）近期亦
收到大量與數據外洩有關的詐騙舉報


Dennis Su 繼續獲准保釋外出，裁判官將在 11 月 8 日宣判。
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Published 27 October 2022 at 12:58pm
By Winmas Yu
Source: AAP, SBS