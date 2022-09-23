疫市後筍工 包食、包住，仲出錢請你去旅遊

你最大的夢想是甚麼？





買車？買樓？組織家庭？ 定係想搵份理想工作？寓興趣於娛樂？





在疫情過後，澳洲各行各業都面對勞動力短缺問題。新工作比過往更易找，待遇一般而言亦有所提升，但不少人仍然希望可以找到讓他們寓工作於娛樂的工作。





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總部位於美國的公司迪爾 （Deel）希望聘請一位「社交游牧者」，讓他們邊探索世界，邊在旅途中為他們創作內容。





在長達六個月的旅途中，該公司期望旅遊者可以探索澳洲和新西蘭的不同角落。





他們將為創作者提供設備齊全的露營車，每月 4400 元（六個月總共 26,500 元），並支付創作者食物和汽油等費用。



申請者要求：

需要三年以上擔任社交媒體經理、或品牌大使的經驗，或在社交媒體上具影響力。





優秀的英語口語和寫作能力，能夠優先處理不同事項。





有效護照和駕照。





該公司期望應聘者與澳洲或新西蘭有聯繫。可能來自新西蘭或澳洲，或者只是熱愛這些國家。





迪爾的招聘廣告更表示：甚至會接受The Lord of the Rings的超級粉絲。





該公司呼籲任何有為跨文化受眾創建內容的經驗、建立關係的能力以及有「在不同地方生活和工作」願望的人都應該考慮申請。



具體工作內容：

社交媒體游牧者需要在他們的個人社交媒體平台和 Deel's 創建的平台上，上傳與他們的旅行相關的內容。





同時，他們還必須展示Deel 平台中的功能，例如為公司工作和獲得報酬的感覺。





亦需要與遙距工作人員會面並採訪 Deel 客戶。





另外，受冰島啟發的酸奶公司 Siggi's 亦在聘請一位 Chief Simplicity Offi-skyr 的職位，薪金為約為75,000元。





該職位只需「在冰島真正過上簡單生活的最佳方式」，拍攝冰島的瀑布、冰川和其他自然奇觀的照片並製作視頻；吃足夠的冰島食物，推薦未來的 Siggi 酸奶口味。





有興趣的候選人可以通過填寫此表格並回答一些有關他們的寫作和攝影技巧，以證明他們適合該職位的問題來申請。





有興趣的人必須持有有效護照，並且「渴望過簡單的生活」和擁有適應新文化的能力。





Siggi's 的一位發言人表示，他們可以選擇在冰島呆一個月，也可以延長六個月。





提交申請沒有截止日期，但該公司表示他們希望在年底前填補此職位。



