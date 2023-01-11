【親親大自然】打理家中花園有何需要注意？

澳洲人熱愛綠色空間。無論是私人住宅、社區還是周遭環境，植物總會帶來好處。這也是為何當局會有相關指引，規定人們在種植上可做甚麼和不可做甚麼。

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父子同享園藝樂趣。 Credit: SBS

綠色植物的好處是顯而易見的。園藝師Justin Calverley表示，人與外在世界聯繫的親生命（biophilia）說法，有很多可以研究。

「在建造城市時，我們要移除植物；但我們總是在被自然植物包圍時感到更舒適。」

植物帶來的好處除了遮蔭、降溫，還清潔了空氣。
Apartment block in Sydney NSW Australia with hanging gardens and plants on exterior of the building at Sunset with lovely colourful clouds in the sky
雪梨市中心一個物業掛滿植物。 Source: iStockphoto / Elias/Getty Images/iStockphoto
Calverley表示，對於新移民，見到熟悉的植物還有特別的親切感。「它能令你回想起家鄉，令你稍感安慰，覺得所有事都可以順順利利。」
如果能看見、觸摸、聞到甚至吃到伴你長大的植物，不熟悉感會煙消雲散。那種感覺令你回想童年和家鄉，植物和園藝能帶給你這一點。
墨爾本Port Phillip市長Marcus Pearl表示，大部份城市的市中心都空間有限，因此樹木對社區和野生動物都很重要。

在澳洲，市內的植物得到《樹木保護法》（Tree Protection Act）和市議會的《樹木保育令》（Tree Preservation Orders）等法規的保護。因此，居民要移除任何樹木，即使是在私人物業內，都要先取得批准。
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墨爾本的「城市樹冠」觀景。 Credit: Mark Burban / Getty Images
Pearl市長表示，在大部份地區，移除大型樹木會受到限制，因為市議會都想打造所謂的「城市樹冠」，令市內綠樹成蔭。

很多市議會都會就當地的樹木法規提供不同語言文字的指引，並鼓勵居民種植植物。

以Port Phillip為例，當局經過社區諮詢後，開放一些屬於市議會的
綠化帶
土地給鄰近居民種植植物。
新冠疫情期間，很多人開始照顧鄰近的地方，包括房屋或公寓前後的土地，即是綠化帶。
「我們在Port Phillip市推廣這種活動，因為它是美好的文化，對每個人都有好處。」

而對於租戶，維護原有植物也是基本要求，包括修建草坪。在雪梨擔任物業經理的Iggy Damiani表示，如果租戶想種更多植物，通常會被允許，但進行改造前要先獲得批准。

「最好先聯絡物業經理，確保業主同意對花園的任何改變。」
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盆栽植物對租戶而言非常方便。 Credit: Adene Sanchez / Getty Images
盆栽植物可以給予租戶更多園藝上的靈活性。

園藝師Calverley表示，盆栽可以隨著搬家帶走，也可以根據陽光和天氣轉移，非常方便。「不過可能從小型（盆栽）開始（比較好）。盆栽需要合適的植物在合適的花盆裡。先研究一下花盆是否適合植物。」

他建議，園藝新手可以從本土植物開始嘗試，特別是特定地區的土生植物。「對新手而言，本土植物最可能種植成功，因為它們適合於本地天氣和泥土。」

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Published 11 January 2023 at 1:22pm, updated a minute ago at 1:44pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Koma Cheng
Source: SBS