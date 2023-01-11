【親親大自然】打理家中花園有何需要注意？

綠色植物的好處是顯而易見的。園藝師Justin Calverley表示，人與外在世界聯繫的親生命（biophilia）說法，有很多可以研究。





「在建造城市時，我們要移除植物；但我們總是在被自然植物包圍時感到更舒適。」





植物帶來的好處除了遮蔭、降溫，還清潔了空氣。



雪梨市中心一個物業掛滿植物。 Source: iStockphoto / Elias/Getty Images/iStockphoto Calverley表示，對於新移民，見到熟悉的植物還有特別的親切感。「它能令你回想起家鄉，令你稍感安慰，覺得所有事都可以順順利利。」



如果能看見、觸摸、聞到甚至吃到伴你長大的植物，不熟悉感會煙消雲散。那種感覺令你回想童年和家鄉，植物和園藝能帶給你這一點。

墨爾本Port Phillip市長Marcus Pearl表示，大部份城市的市中心都空間有限，因此樹木對社區和野生動物都很重要。





在澳洲，市內的植物得到《樹木保護法》（Tree Protection Act）和市議會的《樹木保育令》（Tree Preservation Orders）等法規的保護。因此，居民要移除任何樹木，即使是在私人物業內，都要先取得批准。



墨爾本的「城市樹冠」觀景。 Credit: Mark Burban / Getty Images Pearl市長表示，在大部份地區，移除大型樹木會受到限制，因為市議會都想打造所謂的「城市樹冠」，令市內綠樹成蔭。





很多市議會都會就當地的樹木法規提供不同語言文字的指引，並鼓勵居民種植植物。





以Port Phillip為例，當局經過社區諮詢後，開放一些屬於市議會的 綠化帶 土地給鄰近居民種植植物。



新冠疫情期間，很多人開始照顧鄰近的地方，包括房屋或公寓前後的土地，即是綠化帶。

「我們在Port Phillip市推廣這種活動，因為它是美好的文化，對每個人都有好處。」





而對於租戶，維護原有植物也是基本要求，包括修建草坪。在雪梨擔任物業經理的Iggy Damiani表示，如果租戶想種更多植物，通常會被允許，但進行改造前要先獲得批准。





「最好先聯絡物業經理，確保業主同意對花園的任何改變。」



盆栽植物對租戶而言非常方便。 Credit: Adene Sanchez / Getty Images 盆栽植物可以給予租戶更多園藝上的靈活性。





園藝師Calverley表示，盆栽可以隨著搬家帶走，也可以根據陽光和天氣轉移，非常方便。「不過可能從小型（盆栽）開始（比較好）。盆栽需要合適的植物在合適的花盆裡。先研究一下花盆是否適合植物。」





他建議，園藝新手可以從本土植物開始嘗試，特別是特定地區的土生植物。「對新手而言，本土植物最可能種植成功，因為它們適合於本地天氣和泥土。」



