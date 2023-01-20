【被譽無圍欄的動物園】澳洲此島躋身2023全球十大必去景點

《紐約時報》將南澳的袋鼠島（Kangaroo Island）列為 2023 年十大旅遊勝地。





位於南澳的袋鼠島是世界上最美麗的地方之一，全球排名第七，在第六位加州的棕櫚泉（Palm Springs）和第八位阿爾巴尼亞的維約薩河（Vjosa River）之間。





作家羅德爾 (Besha Rodell) 表示，該島以令人難以置信的野生動物、令人嘆為觀止的海景和生態天堂的地位而聞名，稱其為「沒有圍欄的動物園」。





隨著豪華酒店 Southern Ocean Lodge於 今年重新開業，「比以前更盛大、更好」，《紐約時報》同時將袋鼠島列為 2023 年最值得遊覽的地點的第七名。





袋鼠島令人嘆為觀止的海景。 Credit: Mia Bertetto Lambot



今年排名第一的是英國倫敦，《紐約時報》稱其為「一座為加冕典禮做好準備的熱鬧城市、全新的機場連接線和史前巨人」，而最終排名第 52 位的，是波斯尼亞和黑塞哥維那的薩拉熱窩。《紐約時報》稱該目的地是「一個活生生的博物館，帝國和文化早已交織在一起」。





唯一上榜的其他澳洲旅遊點是排名第 29 位的烏魯魯-卡塔丘塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）。





袋鼠島旅遊聯盟主席懷特海德（ Susi Whitehead） 表示，南澳和袋鼠島獲得認可真是太好了。





她說：「我們擁有如此美麗的州，我們很幸運能夠在我們自己的後院擁有如此迷人而獨特的島嶼。」





「我們知道，我們並不是唯一一個從 2019至20 年毀滅性山林大火和新冠疫情的挑戰中恢復過來的人，但被列入《紐約時報》前十名是鼓舞士氣的。」





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袋鼠島的面積與峇厘島差不多，是大量野生動物的家園，其中一些是島上特有的，人口不到 5000 。





懷特黑德說：「這為人們提供了很多擺脫繁囂生活的機會。」





「人們之所以被此島吸引，是因為他們有支持該島從火災中恢復，並親眼看到其恢復情況如此的好，他們同時可以休息並整理心情，重新連接真正重要的事情。」







