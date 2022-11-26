台灣九合一選舉 民進黨大敗

與此同時，民進黨政府在今次大選中，推出「18歲公民權」修憲複決公投案，但同意票只得562萬7711張、儘管取得過半數的支持，但離成功修憲門檻還差400萬張差距，故此修憲案被否決。





競選期間，民進黨嘗試將大選設定爲與泛藍對手的國民黨對決。





但這個競選策略失敗，因為選民將地方選舉視為島内政策而非保安問題。





台灣市民關注的是台中市中心的空氣污染、台北科技中心南港的交通擁堵，以及疫苗採購策略，該策略在去年疫情爆發期間，導致供不應求的現象。而競選期間，很少有人提到中國在8月份針對美國眾議院議長佩洛西訪台後，舉行的針對性對台的大規模軍事演習。





中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，選舉結果反映了島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，中方會繼續尋求團結台灣市民，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，並反對「台獨」分裂及外部勢力的干涉。



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