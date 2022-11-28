雪梨各區生育率差異大 邊區最不願生仔?

在2021年，澳洲有309,996人登記出生，比上一年增加15,627人，增幅為5.3%。 2021年是有記錄以來第三高的登記出生人數，第一和第二高是2018年的315,147人出生和 2016 年的311,104 人出生。





在2021 年，澳洲近22%的新生兒在大雪梨地區出生，有67,928 人，其次是大墨爾本地區，佔18.8%，有58,289人出生，大布里斯本地區佔10.5%，共32,486人出生。





畢馬威會計師樓（KPMG）發布區域生育率趨勢報告，整體生育率是計算女性在生育年齡時預計生育的平均子女數目。





報告發現，大雪梨地區的整體生育率從2019年的1.67下降到 2021 年的1.62，略低於全國的1.66，也遠低於新州偏遠地區的1.93。





雪梨城市和內南的統計區域，包括市中心和附近郊區，去年的生育率為1，遠低於維持人口穩定所需的2.1的生育率水平，數字並不包括移民。





在雪梨的西南地區外圍，包括Campbelltown 和 Camden附近快速發展的郊區，生育率是相對理想的2.04，在雪梨外西部外圍和Blacktown的生育率也遠高於全市標準。





報告指出，在雪梨最富裕地區的生育率極低，包括北岸的1.36和東區的1.37。





根據人口普查數據顯示，在2016年至2021年間，雪梨的總人口在此期間增長8%以上，但在東區統計區的人口卻減少2.1%。





雪梨去年出生總數最高的地區是西南內城區，其中包括 Bankstown、Campsie 和 Rockdale，有7957人出生，其次是 Parramatta區，有7367人出生。





撰寫報告的畢馬威分析師羅恩斯利（Terry Rawnsley）表示，市中心住房的高成本，是影響雪梨生育率模式的主要原因。





他指，整個城市的生育率變化，反映了可住房屋的數量和價格負擔能力，擁有更大、更負擔得起的房屋的地區，生育率會比較高。





他又指，這亦與女性受教育程度較低的地區吻合，較高的教育程度常與較低的生育率有關。



新州政府去年發布的澳洲代際報告（intergenerational report），將新州的長期生育率預測下調至1.63，遠低於五年前預測的 1.95。報告指下降原因是「有在晚年組建家庭的趨勢，總體上生育的孩子更少」。





報告預測，在未來40年，新州超過60%的人口增長將來自淨移民。





報告並發現，自新冠疫情爆發以來，每個州的首府城市的總生育率都在下降。人口學家將許多國家明顯的生育率下降，歸究於疫情造成的社會和經濟不確定性。





大墨爾本地區的總生育率，由於受新冠疫情影響，亦出現其中一次最大的下降幅度，從2019年的1.58下降到2021年的 1.46。





羅恩斯利預計，隨著疫情對社會和經濟影響減少，生育率將在2022 年有所回升。





羅恩斯利認為，從長遠來看，有一系列行動可以幫助支援澳洲的育兒工作，包括提供更方便的兒童照顧或幼兒教育，為父親和母親提供更廣泛和更多的帶薪育兒假。





他認為，了解人口增長趨勢，將有助於政策制訂者和規劃者了解澳洲未來對服務和基礎設施的需求，而生育率是人口增長一個重要組成部分。



