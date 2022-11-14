【人滿之患？】世界人口今達 80 億

重點
- 世界人口預計將在周二（15／11）達 80 億，是 1950 年人口的三倍。
- 由於生育率下降，到 2050 年全球人口增長率可能降至百分之 0.5 左右。
- 聯合國預測全球人口將在 2080 年左右達致約 104 億的峰值，然後人口將開始下降。
預計世界人口於今天（15／11）將達至八十億。這個數字，比 1950 年全球人口只有 25億高出超過三倍。同時，亦是在短短 12 年內從 70億人口增加至 80 億。
不過，世界整體人口增長卻正在放緩，聯合國預計人口全球還需要約15 年的時間， 亦即是直至 2037 年，世界人口才會達至90 億。同時，亦預計到本世紀80 年代，人口增長將會達致頂峰至約 104 億。
而去年，生育率亦有所下降，平均每名婦女一生中只有兩點三名子女。據聯合國的預計，這個數字到 2050 年將降至二點一名子女 。
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根據聯合國的預計顯示，全球人口增長率在 1960 年代初達致頂點後，人口便有急劇下降的趨勢。而人口的年增長率從 1962 年至 1965 年的 百分之2.1下降至 2020 年只有百分之 1 以下。而聯合國更加預測，由於生育率持續下降，這一數字到 2050 年可能會降至百分之 0.5 左右。
至於全球人口增長，相信是由於公共衛生、營養、個人衛生和醫學方面的改善，令人口壽命更長所致。在2019 年， 人口平均壽命為 72.8 歲，比 1990 年增加了 9 年。
聯合國預測到 2050 年人口平均壽命為 77.2 歲。而這個結果加上生育率下降，預計 65 歲以上人口的比例將從 2022 年的百分之 10上升至 2050 年的百分之 16。
全球人口老化，亦將對勞動力市場和國家退休金體系產生影響，同時需要更多的長者護理服務。
印度超越中國
據聯合國預測，到 2050 年，一半以上的人口增長將來自八個國家：剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。
聯合國表示，另一個變化趨勢是中國和印度這兩個人口大國最早將在 2023 年更替其目前的位置。
聯合國預計，中國 14 億人口最終將開始下降，到 2050 年將降至 13 億。
到本世紀末，中國人口可能會減少到只有 8 億。
但相對而言，目前僅次於中國的印度， 預計其人口到 2023 年將會超過中國，並會在 2050 年增長至 17 億人。
聯合國又預計，到 2050 年，非洲國家尼日利亞將會與美國並列為世界第三大人口最多的國家，各有 3.75 億人口。
至於澳洲目前的人口是2600萬。
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