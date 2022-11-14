【人滿之患？】世界人口今達 80 億

重點 世界人口預計將在周二（15／11）達 80 億，是 1950 年人口的三倍。

由於生育率下降，到 2050 年全球人口增長率可能降至百分之 0.5 左右。

聯合國預測全球人口將在 2080 年左右達致約 104 億的峰值，然後人口將開始下降。

預計世界人口於今天（15／11）將達至八十億。這個數字，比 1950 年全球人口只有 25億高出超過三倍。同時，亦是在短短 12 年內從 70億人口增加至 80 億。





不過，世界整體人口增長卻正在放緩，聯合國預計人口全球還需要約15 年的時間， 亦即是直至 2037 年，世界人口才會達至90 億。同時，亦預計到本世紀80 年代，人口增長將會達致頂峰至約 104 億。





而去年，生育率亦有所下降，平均每名婦女一生中只有兩點三名子女。據聯合國的預計，這個數字到 2050 年將降至二點一名子女 。





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根據聯合國的預計顯示，全球人口增長率在 1960 年代初達致頂點後，人口便有急劇下降的趨勢。而人口的年增長率從 1962 年至 1965 年的 百分之2.1下降至 2020 年只有百分之 1 以下。而聯合國更加預測，由於生育率持續下降，這一數字到 2050 年可能會降至百分之 0.5 左右。





至於全球人口增長，相信是由於公共衛生、營養、個人衛生和醫學方面的改善，令人口壽命更長所致。在2019 年， 人口平均壽命為 72.8 歲，比 1990 年增加了 9 年。





聯合國預測到 2050 年人口平均壽命為 77.2 歲。而這個結果加上生育率下降，預計 65 歲以上人口的比例將從 2022 年的百分之 10上升至 2050 年的百分之 16。





全球人口老化，亦將對勞動力市場和國家退休金體系產生影響，同時需要更多的長者護理服務。





印度超越中國



據聯合國預測，到 2050 年，一半以上的人口增長將來自八個國家：剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。





聯合國表示，另一個變化趨勢是中國和印度這兩個人口大國最早將在 2023 年更替其目前的位置。





聯合國預計，中國 14 億人口最終將開始下降，到 2050 年將降至 13 億。





到本世紀末，中國人口可能會減少到只有 8 億。





但相對而言，目前僅次於中國的印度， 預計其人口到 2023 年將會超過中國，並會在 2050 年增長至 17 億人。





聯合國又預計，到 2050 年，非洲國家尼日利亞將會與美國並列為世界第三大人口最多的國家，各有 3.75 億人口。





至於澳洲目前的人口是2600萬。





