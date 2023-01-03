【致命威脅】新研究：十年內或有超過二千澳人死於林火

要點： 更嚴重及更頻密出現的林火，將可能在未來十年導致接近 2,500 名澳洲人喪命。

情況可能令醫療開支增加額外 1.1 億元。

研究表示，火災及其他自然災害亦會對精神健康構成影響。

一份新報告顯示，更嚴重和更頻繁的叢林火災可能在未來十年內導致近 2,500 名澳洲人喪生，並將額外花費 1.1 億澳元的醫療開支。





蒙納殊大學的一項最新研究發現，由 2021 年至 2030 年，將有 2,412 到 2,422 人可能因叢林火災而喪命，同時亦有其他人可能因燒傷、脫水、吸入濃煙或其他與叢林火災有關的健康問題而需要入院資料。





蒙納殊大學藥物使用及安全中心 (Centre for Medicine Use and Safety) 建立的模型，顯示了氣候變化對林火風險方面所構成的影響。





研究報告說：「林火是澳洲生態系統的自然組成部份，但澳洲叢林火災的頻率和嚴重程度一直在增加，部份原因是氣候變化。」



近年已有不少澳洲人因叢林大火而喪命。2019-20 年嚴重黑色夏季叢林大火直接導致 34 人死亡，另有 417 人亦因長期後果而致死。





叢林火災最致命的後果之一是煙霧中的微細顆粒。它可以傳播至較遠的距離，並可能構成死亡率增加以及造成心血管或呼吸系統問題。





在世界各地，每年約有 34 萬人的死亡可追溯到叢林火災的煙霧。





研究報告稱，火災和其他自然災害亦會對精神健康造成影響。



自然災害亦足以造成財產損失及損毀、生產力下降和旅遊收入損失等後果，研究指，十年內的總經濟損失將達 172 億澳元。





研究人員表示，他們的模型可以幫助政府管理叢林火災的風險。





例如，將叢林火災風險降低 10%，可以節省 1,100 萬澳元的醫療費用和 19 億澳元的國內生產總值。





