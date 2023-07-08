【登山證都要搶？】網民：難過搶Taylor Swift演唱會飛

塔州的Overland Track行山徑推出預約通行證的安排，旨在避免山路過份擁擠及為露營人士提供足夠的宿位。





但有關當局每日只提供 34 張通行證，周二開始推出今年10月至明年5 月的通行證，但即使有人在開訂的９點前已登錄，但卻發現已排在1000 多人後面。





有網民更認為，瘋狂地搶通行證的情況，與上個月Taylor Swift演唱會預訂情況及其亂局相似。





一名男網民在 Facebook 上附上一張屏幕截圖，顯示他在約訂的隊伍中，排在 3765位，並表示自己不能接受。





Credit: Facebook/John Ireland 另一位網友寫道：「我早上 9 時前 5 分鐘就登錄，為何要卻排在隊列中的第 1078 位。」





不少人更報告說，預訂網站在開始預約後就崩潰，不斷出現「頁面錯誤」的頁面。





有網友馬上在Facebook分享在「頁面錯誤」後不用更新頁面並得以留在原來的輪候位置的「秘技」。





「當出現頁面錯誤時，打開另一個TAB並重新登錄。不要刷新原始選項卡，也不要關閉它，這樣你就可以留在同一輪候位置。 每次崩潰時就繼續這樣做。」





但亦有網友表示，即使用上此「秘技」、其輪候位置亦不斷被排後，「我共三次遇到頁面錯誤。 第一次跌至1203位、第二次跌至第 2538位。」





據報，大多數人在當日等待了約六小時後，最終都能預訂其目標日期範圍內、或接近該日期的登山通行證。但當局的網站亦稱，12 月、1 月和 2 月的通行證現已全部訂完，而整個夏季的名額亦有限。



