【今日大事】（5月19日）

總理艾巴尼斯出席七國集團峰會





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 正前往日本廣島，出席七國集團峰會會議。澳洲並非七國集成員國，但就獲得成員國家加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國邀請出席今次會議。





原定下星期在雪梨舉行的四方安全對話峰會，因為美國總統拜登 (Joe Biden)，在出席完七國集團峰會後，趕回美國，處理債務上限危機而被取消。澳洲、美國、日本和印度的四方安全對話領導人，將在日本廣島的七國集團峰會上會面。





美國國務卿布林肯代替總統拜登出訪巴布亞新幾內亞





美國總統拜登將派國務卿布林肯（Antony Blinken），前往巴布亞新幾內亞會見該島國領導人，同其他太平洋國家領導人。





此前，拜登被迫取消訪問巴布亞新幾內亞，以應對國內債務上限談判危機。拜登總統與巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）親自確認他改變計劃後，白宮確認國務卿布林肯將取替拜登出席會議。拜登在一份聲明中強調，美國將繼續致力與太平洋島嶼建立伙伴關係。





華人團體活動助了解「原住民之聲」





本地華人組織「澳華論壇」昨晚在雪梨唐人街舉辦「原住民國會之聲」入憲公投座談會，邀請多位學者及原住民領袖講解他們對「原住民之聲」的意見，並為在場人士解答相關問題。





與會講者包括憲法律師、教育及社會工作學系副教授及原住民歷史高級講師，三人都表明支持將「原住民之聲」入憲。但原先獲邀請的前原住民國會議員、亦是反對陣營的領袖蒙迪恩 (Warren Mundine) 則因家中有要事未能出席。





「澳華論壇」主席陳建青 (Simon Chan) 在接受 SBS 廣東話節目訪問時表示，希望透過舉辦活動向華人講解何謂「原住民之聲」，讓選民在今年年底參與公投的時候能對議題有足夠的認識，從而作出自己的投票選擇。





他指出，「澳華論壇」稍後會將昨晚活動的影片段上傳到網頁，讓未能出席的華人能自行觀看。又表示，希望其他華人社區組織都能舉辦類似活動，向民眾講解今次公投的內容。





以個人身份出席座談會的華裔前新州上議院議員何沈慧霞 (Helen Sham-Ho) 博士在接受訪問時表示，自己暫時仍未決定投票取態，坦言自己仍在分析「原住民之聲」一旦入憲的利弊。但她認為公投來得太倉促，而今次座談會亦以英文進行，對部份有意認識這個議題的華人造成了障礙。





新州警察電擊95 歲老人癡呆婦人





新州一名 95 歲的老婦在一間護老院被警察電擊後，正在同生生命搏鬥。據報，護老院職員指，該名患有老人癡呆症的老婦諾蘭德（Clare Nowland）因為手持菜刀報警，警員到場，將她電擊。警方表示，警員電撃她背部和胸部之前，曾努力解除她手持的菜刀。





達頓批評預算案加劇失業





聯邦反對黨自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）再次批評聯邦政府的財政預算案，指是導致加劇失業率上升的原因。上個月失業率從 3.5% 上升到 3.7%。



4 月份沒有新增就業職位，反而比3月份減少了4,300個。達頓向九號台表示，失業率上升可能會摧毀家庭。





「在預算案中，政府預測未來四年將有 175,000 名澳洲人失業。因此，雖然失業率輕微上升，但仍會對失業人士及其家人產生非常負面的影響。自預算案公佈後，我們已經現在聽到有銀行及其他人討論利率可能會再次上升，最有可能的結果是因為通貨膨脹，利率將保持在較高水平更長的時間。這將使家庭更加困難，因為在預算案中，這些措施將使利率在更長時間內保持較高水平。」





意大利北部豪雨成災 13人死亡





意大利北部艾米利亞-羅馬涅區（Emilia Romagna）的洪災造成至少13人死亡，區域州長於週四（18/5）表示，這次洪災造成價值數十億歐元的損失，尤其對農業造成了重大打擊。本週的暴雨重創了該區東部，也就是羅馬涅地區，造成了多達300處山崩、23條河流泛濫、約400條道路損壞或毀滅，以及42個市鎮被淹。





拿度宣佈明年退出法網





由於無法完全康復自一月份在澳網期間所受的臀部傷患，14度奪冠的法國公開賽的拿度透露，2024年將是他生涯的最後一季。





今年1月受右髖傷勢影響一直未有出賽，拿度在自己的網球學院召開記者會，宣布退出法網以及未來計畫。他透露自己未有定出重返賽場的時間表，但就明言明年會是最後一年參賽。





「這幾個月我經歷了好幾次的挫折，有時候就是得要停下來。」



