你覺得自己是否開始面對生活開支壓力？

據統計局價格統計數據署理主管梅林頓（Leigh Merrington） 表示，由於受到低失業率，加上勞動力市場人手緊張及高通脹的影響，令澳洲的年度工資增長達自 2012 年 9 月季度以來的最高水平。





梅林頓表示，私人公司是推動工資增長的主要原因，其中私人公司的工資按年度計算，上漲了百分之3.8， 而按季度指數計算，則上漲了百分之0.8。





梅林頓表示，一些私人公司的年度工資增長超過百分之4，其他行業則增加達百分之 3 以上。





不過，由於通脹水平高達百分之7， 在生活指數不斷攀升的情況下，一份由慈善組織救世軍所做的研究顯示，去年面對生活貧困的人數激增，同時，亦有數萬名澳洲人在生活開支增加的危機下陷入赤貧。





根據報告顯示，在接受調查的超過 1700 人中，有9成以上（93%） 的人難以負擔基本生活所需。而一些有孩子的家庭受到的經濟壓力打擊最大，其中 75% 的家庭生活在貧窮線以下。





調查亦顯示，在過去 12 個月內，本地貧困人口激增, 意味著很多人選擇不吃飯，以負擔基本生活開支。





救世軍宣教部秘書長格洛弗(Stuart Glover)表示，一些受訪者表示，在支付了住屋、食品、電費同煤氣費用、醫療和燃料等基本生活開支後，每天剩下不足6元。





調查亦發現，有超過一半的受訪者不吃飯，一半人無能力負擔基本的醫療保健費用。





而救世軍每年一次的紅盾募捐活動， 將於今個周末（ 5 月 20 日至 21 日）舉行， 而他們今年的目標是可以籌集 3700 萬元，為澳洲各地的 2000 多項服務提供資金。格洛弗促請澳洲人要傾盡全力去支持今年的募捐活動。





而在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你覺得自己是否開始面對生活開支的壓力？ 你又有否一些節省開支的方法可以同大家分享呢？你又會否捐錢俾呢啲慈善機構來幫助有需要的人定你現時都減少咗捐獻金錢俾啲慈善機構呢？』



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