今日大事（11月7日）

政府對勞資關係立法作修改 建立更公平企業談判體系

聯邦政府對備受爭議的勞資關係立法作出讓步。





政府為了想在聖誕節前在國會通過有關法例，勞資關係部長博克（Tony Burke）同意修改法案。





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不過，商界認為修改的地方並沒有完全消除他們的疑慮。





工黨認為，有關修改將有助於提高工資，並建立更公平的企業談判體系。





博克接受天空新聞訪問時表示，修改了的法案能夠防止小型企業，當有有大多數員工都投票反對的時候，仍能進入多僱主談判。





他指，修改了的法案可以結束就工作場所的爭論，當僱主最終不想將工作場所納入協議一部分，僱主不用被迫一起加入，又或者如有人不想參加工業行動，或在任何階段投票反對，那麼就不用參加。



議員呼籲當局給予更多時間 審查法案

少數黨及獨立議員呼籲當局要給予議員更多時間，審查聯邦政府具有爭議的勞資關係法案，該法案的目的是要提高工資。





政府對該法案已作出修改讓步，希望國會可以在聖誕節前通過，但就仍需一些少數黨及獨立議員支持，才能夠在參議院順利通過。





獨立參議員藍比（ Jacqui Lambie）對九號台表示，工作場所部長博克 (Tony Burke) 只想加速通過法案。





藍比認為，法案的大部分內容都非常好，他直言，如果博克想在聖誕節前通過，就應該分拆法案。他指在周五出的委員會會議時，工會及大企業的代表會出席，屆時將會非常尷尬，因為他們還沒有時間看過該法案。



與政府合作科技公司遭網絡攻擊 個人資料或被洩露

維州政府使用的一間科技公司遭受網絡攻擊，當局正展開當局調查。





受攻擊的科技公司與多個維州部門合作，包括教育和培訓部，科技公司在周六遭黑客攻擊。





維州幾乎所有家庭都有填寫的入學健康問卷，裏面的醫療記錄和資料有機會被洩露。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，當局正在進行調查，以確定是否有任何個人資料被洩露。





安德魯斯指，當中有存在洩露的可能性，當局正全天候調查，現進度良好，他指維州州長與內閣部門負責協調。一旦確認有任何人的資料被洩漏，便會發表聲明，並作進一步行動。



澳洲人本年因欺詐或損失40億 比去年增近2倍

聯邦政府警告，指今年澳洲人可能會因為欺詐事件，而損失 40 億澳元，有關數字幾乎是2021年的兩倍。





今年 1 月至 8 月期間，當局已經收到近140,000宗損失報告，令消費者、企業和經濟損失達到數億元。





金融服務部長鍾斯（Stephen Jones）宣佈，工黨將根據其選舉承諾，在澳洲消費者和競爭委員會內建立一個新的反詐騙中心。





他向七號網絡表示，政府亦計劃推出新的行業代碼，以阻止詐騙者敲詐澳洲人。





鍾斯指會從預防開始，然後看在發現一個騙局後能做些什麼，如果發現出現問題，就要確保事後有一些亡羊補牢的措施，例如是個人身份修復，以及怎樣能追回民眾被騙走的金錢，他指這需要政府整體部門一起去做。



COP27舉行 議程首出現氣候補償

聯合國氣候變化大會在埃及沙姆沙伊赫舉行，有接近4萬人參與，包括120名國家元首。議程首度出現氣候補償的項目，討論富裕國家應否因應氣候變化的影響，向貧窮國家作出補償。





世界上兩大污染國印度和中國領袖均沒有出席，故此外界對大會能夠取得什麼成果，存有疑慮。





富裕國家在過去十多年來，一直拒絕討論向貧窮國家提供資金，協助應對全球變暖所帶來的影響。





大會主席舒克里 （Sameh Shoukry） 希望各國能夠通過更具透明度的談判，向前邁進。





他表示，今年以來大家特別感到過往有保留的代表團，他們的立場有所改變。他認為是因為自巴黎大會以來，大家都認定只有在公平、有信心和信任感的情況下，才能達致成果。





而中國氣候變化事務特使解振華在氣候變化大會主題邊會上表示，中國積極落實《巴黎協定》，圍繞碳達峰碳中和目標取得顯著成效，建立「1+N」政策體系，制定中長期溫室氣體排放控制戰略，推進全國碳排放權交易市場建設，編制實施國家適應氣候變化戰略。





經初步核算，去年國內生產總值二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計下降50.8%。解振華表示，中國將與各方一道，為構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，貢獻智慧和力量。



斯里蘭卡國際板球員涉嫌強姦 昨被捕

斯里蘭卡國際板球員古納西拉卡（Danushka Gunathilaka），涉嫌雪梨東區強姦一名29歲女子，昨天在酒店被警員拘捕。





31歲的古納西拉卡跟隨斯里蘭卡球隊，來澳洲參加T20世界盃，但在因腿筋撕裂不能出賽。





他被控4項未經同意的性交罪名，不准保釋，案件今日在雪梨Waverley法院提堂。



專家呼籲澳洲儲備銀行管理氣候上發揮更大作用

政策專家呼籲澳洲儲備銀行，在管理氣候風險方面發揮更大作用。





政策發展中心在審視儲備銀行的文件中指出， 政策發展的中心將是引領導向淨零排放經濟的轉變的責任，並限制對金融體系的影響。





文件又指，這個對氣候回應和環境可持續性的要求，與儲備銀行在利率和支付系統方面，作出最佳決策的法律責任要求一致，並無衝突。





今次是目前的貨幣政策自 1990 年代開始以來，當局首次對儲備銀行作廣泛的審查，有關報告將於明年 3 月向財長查默斯（Jim Chalmers）匯報。



兩男子新州Bevendale洪災失蹤 遺體被尋回

兩名男子在新州Bevendale洪災中失蹤，兩人的遺體現已被尋回。





他們二人上周一駕車駛過南部高原，Prestons Creek的一條堤壩時，堤壩被洪水淹浸，二人連人帶車被洪水沖走失蹤。





警方潛水員先在星期四下午發現其中一名男子遺體，而第二名男子遺體則在昨天早上尋回。





雖然遺體仍未正式核實身份，但警方相信就是失蹤的兩名男子，並正等候法醫報告。





另外，隨著洪水緩慢減退，本周新州受洪災影響的地區，將進行大規模清理工作。





當局在昨晚，發出大約 101 個洪水警告，目前受災最嚴重的地區是Forbes及Wagga Wagga。





兩個地區的河流的水位在最近幾天都達到頂峰，有居民重返家園點算損失。





不過新州緊急服務部表示，現在評估損失太早。



烏克蘭與歐盟討論未來對烏國宏觀財政援助

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電話，討論歐盟當前和未來幾年對烏克蘭的宏觀財政援助問題。





與此同時，由俄軍控制的烏克蘭赫爾松州緊急情況部門指，烏軍向一個水電站發射6枚海馬斯火箭彈，有1枚彈擊中水壩造成破壞。其餘5枚則被防空系統擊落，俄軍指責烏軍企圖製造人道主義災難。 另外 ，當地行政機構指，烏克蘭破壞分子損毀3座高壓電線塔，導致赫爾松州全境水電供應中斷，當局正在搶修。



中國新冠數字半年來最高 強調動態清零完全正確

中國錄得半年來最高的新冠感染數字，星期六錄得 4610宗病例，是自 5 月 6 日以來的新高。





衛生官員在新聞發布會上強調，動態清零是「完全正確，也是最經濟有效」的疫情應對政策。





分析家預計，中國政府將在明年3月舉行人大會議後，才會大幅放寬限制。





而北京馬拉松在停辦兩年後，昨日再度舉行，有 2 萬6千人參賽，不過，選手和工作人員賽前須連續7日申報個人健康情況，完成全程疫苗接種，賽後48小時，選手完成核酸檢測後方可獲賽事成績證書，所有人員賽後7日內，亦需遵守不聚集等防疫規定。



小型客機在往坦桑尼亞時墜毀 至少19人死

一架載有43人的小型客機在飛向坦桑尼亞機場時，於維多利亞湖墜毀,至少 19 人死亡。





失事客機屬於廉航精密航空公司，坦桑尼亞總理說，兩名機師最初仍然生還，並在駕駛艙與當地人員通話，但兩人可能在通話後喪生。





當局仍未清楚失事原因，但坦桑尼亞廣播公司報道指，客機是在狂風暴風中失事。





卡蓋拉省警務處長萬帕加勒（William Mwampaghale）表示，救援工作仍在進行中。





他指，飛機在約100米的半空中遭遇問題和惡劣天氣。當時正在下雨，飛機墜入水中。現時軍隊的救援任務負責人和卡蓋拉省的消防員正在現場，他們裝備齊全，進行救援工作，並試圖尋回飛機。



人民銀行副行長涉嚴重違法 正接受國家調查

人民銀行副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家紀律審查和監察調查。





58歲的范一飛，由2015年1月起出任人人民銀行黨委委員，其後成為6名副行長之一。





人民銀行召開會議，一致認為充分體現黨中央深入推進全面從嚴治黨、以零容忍態度懲治腐敗的堅強決心和堅定意志。





會議要求，人民銀行系統各級黨組織和全體黨員幹部深刻反思，以案為鑑，全面加強黨的政治建設，廉潔從政。



體育消息

T20板球世界杯賽事，本周四印度隊將在阿德雷德的準決賽中，與英格蘭隊對壘，印度隊昨日擊敗了津巴布韋，教練德拉維德相信，會在星期四的賽事中繼續取勝。





而巴基斯坦隊亦將於周三晚在雪梨板球場，與新西蘭隊進行準決賽。

