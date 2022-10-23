今日大事（10月24日）

維州新州受低壓槽影響 未來48小時雨勢或頗大

氣象局表示，今個星期維州及新州預計分別會受到一道低壓槽影響，為當地帶來暴雨並造成嚴重破壞。





高級氣象學家拉莫爾（Dean Narramore）指，第一道低壓槽將從南澳移向維州，並為維州的部分地區帶來中到強降雨，特別是在維州北部。





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至於另一道低壓槽就會在昆州東南海岸附近形成，會令該地區以及新州北部帶來暴雨。





拉莫爾又說，未來48小時雨勢可能會頗大，惡劣天氣在本周中期可能會所紓緩。





拉莫爾指，在星期三到星期四，應該會看到澳洲東部及東南部的大部分地區，會有一些喘息的機會，屆時只有一些零星的驟雨及雷雨，而且這種情況也將持續到星期五。但到了周末，另一道低壓槽再次從西澳移向東部，將會非常潮濕，可能會看到另一輪大範圍的驟雨、雷暴和大雨。



維州州長呼籲民眾不要試圖駕車穿越洪水

澳洲東岸的洪水危機持續到第二個星期，當局促請居民遵守洪水緊急警報。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，救災和救援義工，以及現場工作人員，十分清楚他們的工作，大家要遵守救援人員給予的指示，是非常重要。





他說，有關建議包括大家不要試圖駕車穿越洪水。





安德魯斯表示，這是一項非常個人的選擇，沒有人想離開他們的家園。但他呼籲大家必須作出符合自己最大利益的選擇，同時亦要顧及可能會被徵召來營救的救援人員的最大利益，安德魯斯強調任何人都不應該作出可能增加危險的事情。他指救援人員之前已經進行多次救援，遺憾地有人不幸喪生，已有兩人失去性命，這是非常悲傷的事。



新州北部河流和多區為惡劣天氣做準備 20疏散令已發

北部河流和新州其他20個地區，正為即將到來的兩個惡劣天氣系統作準備，新州當局警告居民要小心。





兩個惡劣天氣一個從南澳向東移動，另一個是從昆州向南移動，顯示新州受洪水影響的地區，居民會遇到麻煩。





當局發出超過120個緊急警告，以及20個疏散令。



財政預算案明發布 財長：增加移民是經濟成功核心

財長查默斯（Jim Chalmers）表示，增加移民將是國家經濟成功的核心。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）正準備在明天（10月25日）發表他上任以來首份財政預算案。





應對通脹對澳洲經濟的束縛，將會是政府的首要任務。





查默斯在接受SBS新聞訪問時表示，他計劃透過移民和職業培訓來增加勞動力，從而應對通貨膨脹。





查默斯表示，這是砌圖的重要組成部分，政府將移民視為澳洲經濟政策的一個非常重要的部分，但亦不能取代培訓更多本地澳洲人以獲得更多工作機會。這建議應該獲得讚許，而不是令人覺得古怪，「這就是我們的看法」。



俄國防部長：俄烏戰爭步向「失控的升級」

俄羅斯派遣無人機及發射導彈，攻擊烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（ Mykolaiv）。





兩座住宅樓宇損毀，但沒有重大傷亡報告，因為大多數居民在六個月前已撤離。





尼古拉耶夫市位於赫爾松（Kherson）西北 35 公里處，俄軍因為烏克蘭的反攻，早前已下令6萬人逃離該市。





俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向法國和土耳其防長承認，俄烏戰爭正步向「失控的升級」地步，他表示，擔心烏克蘭可能使用「髒彈」進行挑釁。





俄羅斯傳媒引述消息人士指，基輔政權準備在烏克蘭境內，引爆一枚低功率核彈，以嫁禍俄方使用大殺傷性武器。



英國保守黨黨魁選舉 保守黨下議院領袖莫佩琳宣布參選

英國執政保守黨黨魁選舉提名期將在當地星期一下午結束，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）已宣布參選，以接替早前宣布辭職的首相卓慧思（Liz Truss）。





另一名已表態參選的是保守黨下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt），前首相約翰遜（Boris Johnson）目前仍未表態， 不過，接近約翰遜的北愛事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）說，約翰遜取得足夠的保守黨國會議員支持，相信他會參與角逐。





接近下議院的消息人士稱，約翰遜曾經要求莫佩琳退選，轉而支持他參選，但遭莫佩琳拒絕。





莫佩琳指，她要參選及勝出，這樣對保守黨很重要，她非常有信心可以爭取到支持她參選的人數，原因是她認為自己是凝聚黨內團結的最佳人選。





參選的入閘門檻是必須在357名保守黨下議院議員中，獲得100人提名。英國傳媒統計，辛偉誠已獲最少133人支持，而莫佩琳暫時只獲23人支持。



習近平連任中共總書記 普京與金正恩祝賀

中共二十屆中央委員會第一次全體會議，選出新一屆最高領導層，習近平連任中共中央總書記，展開第3個5年執政任期。其他中央政治局常委包括留任的王滬寧、趙樂際，新加入的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。





在常委中排名第2的李強，現年63歲，曾經出任浙江省省長、江蘇省委書記，熟悉經濟工作，被外界視為習近平主政浙江的「大管家」。香港時事評論員劉銳紹表示，按照排名次序，預料李強會按慣例出任國務院總理。





而新一屆中共中央政治局委員共有24人，比上一屆少1人，早前外界認為有機會出任政治局常委的副總理胡春華，亦未能連任政治局委員。





俄羅斯總統普京與北韓領導人金正恩祝賀習近平第3度出任中共總書記。 普京在賀電表示，樂意同習近平繼續進行建設性對話，推動俄中全面伙伴關係發展。 金正恩則在賀電中強調，北韓與中國會進一步加強團結合作，無論形勢如何變幻，都會毫不動搖地引領兩國關係發展。



澳洲正式承諾支持未來十年甲烷排放量減30%

澳洲正式承諾支持在未來十年內，將甲烷的排放量減少 30%。





美國、英國和歐盟已經簽署有關協議，希望能減少溫室氣體的總排放量。





氣候變化部長鮑文（Chris Bowen）表示，政府現正尋找在農業、能源和廢物管理方面，減少甲烷排放的途徑。



下月聯合國氣候變化大會 接待代表團公司將完成準備

埃及正為下月六號在沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）舉行的第27屆聯合國氣候變化大會，做好準備工夫。





現時正進行的有多個發展項目、基礎設施和將城市綠化的倡議，包括建設大型太陽能發電廠和綠色氫能、發展公共交通和改造道路等。





哈桑·阿拉姆建築公司（Hassan Allam Construction）的董事總經理易卜拉欣（Abdel Aziz Ibrahim）表示，該公司正努力準備在總部接待代表團。





易卜拉欣指，他們每天有近2,000名工人日以繼夜地工作，工時已達 800萬小時，現時完成了近百份之99的項目，上星期開始了操作測試，負責佈置大堂的多家公司亦正努力工作。





約90名國家元首已確定出席氣候大會，將討論發展綠色氫能、食水和糧食安全的問題，以及發展再生能源。



體育消息

總理艾巴尼斯（ Anthony Albanese）表示，國內女首富萊因哈特（Gina Rinehart）旗下的漢考克勘探公司，撤回對澳洲無板籃球會的資助協議後，他希望可以有另一家贊助商出現。





由於Diamonds國家隊的一些隊員反對漢考克公司提出的贊助，因而令該公司放棄價值 1500 萬元的三年合作夥伴協議。





昨日Diamonds以57比53，4 分之差擊敗新西蘭的Silver Ferns ，重奪星座杯。

