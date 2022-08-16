今日大事（8月17日）

針對Omicron疫苗在澳申請使用許可

一種針對新冠病毒原本毒株和Omicron變種毒株的疫苗在英國獲得批准使用後，將會在澳洲申請許可。





這種莫德納藥廠製造被稱為「二價疫苗」的加強劑，可以刺激人體產生對抗兩種病毒株的抗體。





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澳洲醫藥用品管理局(TGA)已經准許莫德納申請臨時許可，在本地使用這種疫苗。





免疫學專家坎寧安(Tony Cunningham)表示，這種疫苗可能有助鼓勵本地公眾打第三針疫苗。





「毫無疑問這是一個進展。雙重作用的加強劑提高一些人的接種率，包括一些對這個問題很有研究、正在考慮是否接種目前加強劑，或等候這種已談論很久的有雙重作用加強劑的人。」



調查指疫情期間軍警協助防疫嚇到難民

一個調查發現，在新冠疫情的高峰期間，在街上執行任務的警員和軍人令一些難民和尋求庇護者感到驚慌，他們曾經逃離戰亂國家，不了解當時發生何事。





新州議會一個聆訊上有證供指出，當時雪梨一些住宅區上空，有直升機盤旋，命令居民留在室內，令人感到驚惶失措和無助。





這個下議院研訊的目的是希望改善和多元文化及語言社群在出現危機時的溝通，希望了解雪梨西區同西南區居民在疫情期間的經歷。





澳洲阿拉伯理事會行政總裁卡丹（Randa Kattan）表示，當時居民覺得自己如同罪犯。他指，防疫限制令他們失去信任，得到的對待和Bondi居民不同。



副首席醫官：弱勢群體確診減少

前聯邦副首席醫官科茨沃思（Nick Coatsworth）指本地弱勢群體的新冠感染數字下跌令人鼓舞。





全國可能在今個月底就會錄得第1千萬宗新冠感染個案。截至昨日，自從2020年初疫症大流行開始以來，全國共錄得超過980萬宗感染，共有12,900多人不治。





這些數字包括昨日全國公佈單日錄得19,855宗新的新冠感染，而不治人數有73人，留院人數為3,982。





科茨沃思接受天空新聞台訪問時指公眾感染新冠病毒的危險已經下降。他指，接種疫苗減低了弱勢群體的感染數字，尤其是65歲以上人士接種了4劑疫苗。



莫理遜被前下屬要求辭去國會議員職位

前總理莫理遜（Scott Morrison）面對加重壓力，要解釋任內自己兼任多個重要部長職務的決定。更有議員要求他辭去目前的國會職位。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese）指莫理遜曾經秘密委任自己兼任財務、衛生、內政、金融和資源部長職務。





曾在莫理遜政府擔任內政部長的安德路絲（Karen Andrews）敦促莫理遜辭去新州 Cook選區議員職位，指公眾對他感到失望和被欺騙。





莫理遜已經就事件向同僚道歉，並承認秘密委任自己財務和內政職務是無需要的舉動。



普京指美國故意延長俄烏局勢及炮製台海問題

俄國總統普京指責美國試圖延長烏克蘭局勢，又形容美國所為是為了維護其在全球的部份霸權。





俄羅斯國防部於莫斯科舉行安全會議，非洲、亞洲及拉丁美洲均有國家派官員參與。普京在會上發表講話時，強調西方國家集團正試圖通過「建立新的軍事聯盟」來破壞歐洲的安全。





普京亦將美國對烏克蘭的支持，與美國眾議院議長佩洛西最近訪問台灣相提並論，聲稱這兩項行動同樣都是美國試圖製造國際亂局的工作之一。





他說：「目前的烏克蘭局勢，表明美國正試圖延長這場衝突。而佩洛西訪台的事也以完全相同的方式運作，亦是美國希望煽動亞洲、非洲和拉丁美洲發生衝突的可能性。」





「美國政客在台灣的冒險行動，不僅是一個不負責任的訪行，更是有目的、有意識地破壞和搞亂地區及世界局勢的部份戰略措施。」





普京讉責，這些做法是明目張膽地表明，美國不尊重其他主權國家及其國際義務。



俄批親烏武裝襲擊克里米亞令民眾疏散

克里米亞一個彈藥庫發生爆炸，令數千名居民要從附近村莊撤離後，俄羅斯形容系列爆炸事件是「有人蓄意破壞」。





在俄烏戰爭中，俄方一直利用已吞併的克里米亞地區作增援行動，俄方講法似乎亦暗示，一些「忠於烏克蘭的武組團體」想用爆炸來破壞烏軍的後勤工作。





而爆炸後，鐵路維修工作已經開始。被迫離開家園的居民Tamara Moldovskaya表示，爆炸時，他不知發生何事，只聽說鄰居傢被炸毀，但他無法確認實際的情況。



首艘人道主義運糧船離開烏克蘭港口

一艘裝有烏克蘭糧食的人道船隻正被送往埃塞俄比亞的飢餓社區，標誌著第一批從黑海港口貨物已成功運往面臨飢荒的國家。





烏克蘭和俄羅斯與土耳其達成重新開始交付的協議後，這艘聯合國租用船隻當地周二從黑海啟航。





世界糧食計劃署的代表沃德表示，希望這個舉動代表烏克蘭的食物可以順利運往世界各地，以及正常貨運安排可以重啓。





「這艘船將為正捱餓的埃塞俄比亞人民運送23,000公噸小麥，他們實際上已處於飢荒邊緣，計劃署很高興現在已有第一艘船隻可離開黑海的港口。」





與此同時，聯合國的發言人杜加里克表示，秘書長古特雷斯將會在未來幾日內前往伊斯坦堡，與烏克蘭、土耳其的領袖會進行三方會議，以履行俄烏同意將穀物及化肥出口到全球協議的部分安排。



李克強指中國經濟需各經濟大省支持

中國國務院總理李克強昨日談及國內經濟時指，大眾仍「必須增強緊迫感，以鞏固經濟恢復基礎」，並要求各省政府要堅持過緊日子。





他在深圳主持「經濟大省政府主要負責人座談會」時，指中國的經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。





他形容，包括廣東在內的6個經濟大省佔全國經濟總量45%，是國家經濟發展的「頂樑柱」，呼籲這些省份要發揮穩經濟的關鍵支撐作用，各省亦必須以「時不與我」的緊迫感來鞏固經濟及恢復發展的基礎，包括要盤算及活用「財政資金」；多想辦法促消費，推進高水平對外開放，穩定外貿及外資，實現互利共贏。



聯邦及州地商討原住民入憲公投事宜

聯邦政府將會和各州及領地原住民事務廳長舉行會議，商討落實烏魯魯聲明的政策。





上個月，總理艾巴尼斯在伽馬文化藝術節上宣佈建議就保證「原住民國會之聲」進行全民公投。今日是這公佈以來，聯邦原住民事務部長貝妮（Linda Burney）首次和州地廳長舉行會議。





貝妮表示，希望了解各州及領地在有關條約和面對歷史真相的程序方面的立場。她又希望得到各方面支持全民表決在憲法中保證原住民在國會中的聲音。





如果工黨政府希望得到大多數讚成修改憲法，各州及領地政府的支持將會是關鍵。



專家指廢除化石燃料退稅可改善財赤

一份由氣候能源金融研究小組作出的報告表示，透過堵塞稅收漏洞和結束化石燃料退稅，澳洲政府可以緩解因新冠大流行引起的財赤。





該小組估計若根據其提議作出改革，包括跨國稅收改革、結束柴油燃料退稅以及提高煤炭、天然氣和石油特許權使用費，就可以在本財政年度帶來近540億元的額外收入，在未來十年更可為澳洲庫房帶來額外3220億進帳。





氣候能源金融總監巴克利（Tim Buckley）表示，澳洲化石燃料開採公司使用的避稅措施並「不正當」。他說，令人難以置信的是那些自稱為澳洲收入支柱的公司發出假警報以取得補助。



總工會：吸納移民前應先改善工人待遇

全國總工會呼籲當局要改善移民工人的僱用條件和培訓，才依賴移民勞工來填補人力資源短缺。





工會表示關注到臨時移民勞工廣泛被剝削的情況。





全國總工會主席奧尼爾（Michele O'Neil）向澳洲廣播公司表示，當局必須要改善僱用條件，他才會支持提高移民水平。





「任何提高永久移民額的措施，必須先要有結構上的改革，以致有實質薪酬增長。過去十年薪酬增長呆滯，現在實質上更下跌。所以必須要有經濟改革，令到澳洲工人的薪酬有增長。」



新州火車繼續罷工 當局籲民眾在家工作

新州鐵路工人的工業行動持續，當局呼籲居民在家工作，或者安排其他方法上班。





鐵路、電車及巴士工會在八月內將工業行動升級。工人會先後在通常的工作地區舉行六小時罷工，但容許政府從其他地區調派人手，以保持有限度的服務。





今日罷工的範圍包括雪梨西南面的Bankstown、East Hills和Southern火車線，但運輸處表示其他路線都會受影響。



新州州長將赴Lismore發表水災報告

新州州長佩洛德預料今日會到重複受到嚴重水災影響的Lismore公佈一份應對水災的報告。





當局正在考慮落實獨立調查報告的建議之一，成立一個重建管理局。另外亦會建議提高Warragamba水壩的壩牆。





州政府現有的應對災難及緊急事務機構Resilience NSW正受到評擊，過去有調查報告曾經建議關閉這個機構。



新州資深廳長宣佈明年退出政壇

新州自由黨議員多明尼路（Victor Dominello）在從政14 年、經歷4次選舉後，決定退出政壇。





多明尼路監督新州服務部數碼化的過程，州長佩洛德對他提高民眾更易取得服務的工作表示敬意。





客戶服務廳長多明尼路表示是因為家庭原因作出有關決定，不會參加2023年3月的選舉。





他向2GB電台表示，在每次選舉中都有人退休，有新人加入。他在生活中明白到無人是不可取代，他也絕對不是。





他否認自己是因為政府每況愈下而離開，並表示去年前州長貝莉珍妮安及前副州長巴里拉羅辭職時已萌生去意，但被佩洛德說服留任。



肯亞選委及反對派不承認大選結果

肯亞前副總統魯托（William Ruto）被宣佈勝出大選以來，在基蘇木市有抗議人士上街反對當選總統的結果。反對派領袖奥廷加亦拒絶承認大選結果，強調他將用「所有法律選項」來推返無效的大選結果。





當地在8月9日宣佈點票結果的前一日，七位選舉委員中四人都表示不會承認今次大選，他們昨日重申會維持這項觀點。





奥廷加在獲悉大選結果之後的首次發言中，已強調不會承認當選的總統。





「大會公布的選票數字無效，法院有必要撤銷該結果。今次大選並沒有合法且有效的獲勝者，即無人當選總統。大家日前見到的大選結果是對肯亞憲法及法律的諷刺和無視，亦會令本地正萌芽的民主進程遭受重大挫折。」



歐洲熱浪持續 葡萄牙多處發生山火

歐洲的熱浪持續，在葡萄牙埃斯特雷拉山（Serra da Estrela）附近地區亦發生多處野火，令居民及當局要高度警惕。





民防局長科斯塔表示，過千名消防員目前正試圖控制已燒毁約10平方公里土地的大火。





葡萄牙在七月也創下有史以來歷年七月份的最熱記錄。



體育消息

巴西及阿根廷國家足球隊都同意，就去年9月無參加世界杯預選賽一事而支付罰款。





當時有巴西衛生官員指四名阿根廷球員違反新冠協議，比賽開始後被腰斬。國際足聯原本希望將比賽改在下個月進行，但由於兩隊都已獲得卡塔爾世界盃的參賽資格，兩國昨日證實已同國際足聯達成協議取消這場比賽。



