今日大事(3月28日)

工黨「削減工業排放機制」有望在國會獲通過

聯邦執政工黨提出削減工業排放以應對氣候變化的計劃有望在國會獲通過。





新機制將迫使國內 215 個最高排放的企業，每年將排放量減少4.9%，眾議院昨日（周一）已通過了擴大保障機制的法案。





有反對黨兩黨聯盟成員擔心有關安排、可能會推高家庭和企業的能源價格，並令投資面臨更風險，從而對經濟產生重大負面影響。但澳洲國立大學副教授唐尼（Christian Downie）向澳洲廣播公司表示，兩黨聯盟的說法毫無根據。





「澳洲在應對能源轉型方面，處於非常有利的地位。 事實上，澳洲將因此而獲得巨大的益處。」





「我們擁有最豐富的太陽能和風能資源，與新的煤炭和天然氣相比，已經更具競爭力。 因此，聯邦政府與綠黨達成的協議，只會鼓勵業界對相關行業進行更多投資。」





內閣部長索頓（Bill Shorten ）向 9 號台表示，到 2030 年，按計劃而潛在減少的碳排放量，相當於汽車減排目標的三份之二。他相信澳洲將有更多的可再生能源。



150億「製造業基金計劃」法案受阻

聯邦政府正為其提出的一項涉及150億元的「製造業基金計劃」爭取支持，希望法案在今個星期內獲得通過，但因兩黨聯盟反對，令法案目前面臨威脅。





綠黨在聯邦政府保證資金不會用作煤炭或天然氣項目，亦不會直接資助砍伐原始森林後，已宣布支持有關法案。但兩黨聯盟反批評，法案設計很差、只會導致通脹，而一批持反對立場，令昨天（3月27日）為止，國會仍然要就法案進行激烈辯論。





目前法案仍需要再有多兩名中間派議員支持，才能在參議院獲得通過。



倡導者：十年來最嚴重住屋危機須馬上解決

有倡導者呼籲聯邦國會、應立即解決澳洲正面臨數十年來最嚴重的住屋危機。





參議院仍在審議聯邦政府提出的 100 億元住屋未來基金的法案，令法案仍未正式進行表決。





基金一旦獲得通過，該基金的成員將與獨立機構Housing Australia和全國住房供應和負擔能力委員會（National Housing Supply and Affordability Council），就增加住屋供應提供獨立建議。





兩黨聯盟已表明不會支持未來的基金，目前聯邦政府需要得到綠黨和其他兩名獨立議員投票支持。



跡象顯示工資增長或已經放

雖然生活開支不斷增加，但有跡象顯示，工資增長已經放緩。





澳洲最大的求職機構 Seek 表示，在過去 12 個月中，招聘廣告的工資增長了 4.5%。





雖然這數字仍高於新冠疫情前的水平，但經濟學家表示，工資增長率正在趨向平穩。



蘇格蘭民族黨選出最年輕領袖

蘇格蘭民族黨(Scottish National Party)選出尤沙夫 (Humza Yousaf)擔任新黨魁，令他成為當地歷來最年輕、及首位伊斯蘭裔領袖。





37 歲的尤沙夫在執政的蘇格蘭民族黨的新領袖選舉 投票，經過激烈的競爭後，贏得足夠票數勝出，接 替即將卸任的施雅晴（Nicola Sturgeon）出任黨領袖。





蘇格蘭議會將會在明日星期三投票選舉首席部長， 預計尤沙夫將會當選，並會於星期四就職。





尤沙夫於格拉斯哥出生，父親來自巴基斯坦，母親來自肯尼亞，尤沙夫說他的移民背景應該令到所有蘇格蘭人感到高興，並表示他會專注生活開支飆升，以及大力推動蘇格蘭獨立。



以色列宣布將暫停「司法改革計劃」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布將暫停「司法改革計劃」。 原定改革將改變選任法官的方式，令到政府獲得更大的法官任命權，





但示威者譴責納坦雅胡的司法改革計劃是威脅民主，引發以色列多年來最嚴重的國內危機，





發起包括總罷工和大規模抗議活動等行動、導致航班中斷， 醫院的非緊急服務暫停，甚至有外交官員亦停止工作。





納坦雅胡昨天(星期一)已開除曾公開反對司法改革的國防部長加蘭特（ Yoav Gallant），加蘭特。 但他之後表示，為了國家利益推遲司法改革計劃。



美國小學現槍擊案至少6人死亡

美國一間私立小學發生校園槍擊案，一名28 歲持槍女子闖入校園，殺害三名學童及3 名成人後，被警方擊斃。





現將是田納西州納什維爾，當地警方發言人表示，到場的 5 人警察小組， 其中兩名警員開槍，在學校接待大堂擊斃女槍手。





白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，當局需要採取緊急行動，來防止進一步的槍支暴力行為。





「我代表總統對急救人員作出感謝，並會為所有受槍擊事件影響的家庭祈禱。總統再次呼籲國會，在再有兒童於槍擊事件無辜遭到殺害之前，應採取行動阻止槍支暴力行為。」



台灣前總統馬英九歷史性訪華

台灣的前總統馬英九，昨日下午抵達上海浦東機場，獲中共中央台辦、及上海市委有關負責人到場迎接。今次亦是兩岸分治 74 年以 來，台灣首次有卸任總統踏足中國。





官方新華社的報道，73 歲的馬英九會訪問大陸 12 日，主要為祭祖及參訪，並帶領台灣青年學生前來交流、他將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。





另外香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀梁朝偉，在第 80 屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬，梁朝偉是首名華人演員獲得這項殊榮。





大會引述梁朝偉表示對獲獎感到榮幸，希望與所有跟他 合作過的電影製作人一同慶祝，這個獎亦是對他們所有人的致敬



停職維州議員迪明相信自己很快能「重新覆職」

被指涉嫌參與與新納粹黨有關活動的維州議員迪明（Moira Deeming）被自由黨暫停職務後表示，相信自己將很快重新覆行其職務。





迪明早前出席的反跨性別權利活動，被指涉及新納粹黨的活動，自由黨領袖佩蘇托（John Pesutto）動議逐出他黨團。但她最終沒有被逐出黨，但就要暫停黨內職務





迪明昨天（3 月 27 日）在一份聲明中表示，自由黨黨員指她參與集會是「錯誤判斷」，她會接受停職。





不過，她堅決否認同參與集會並行納粹禮的新納粹組織有任何聯繫。





她又說，她強烈譴責一切形式的納粹主義，並重申她對黨領袖佩蘇托的支持。



再有財務機構客戶資料被盜

退休基金公司NGS Super證實，他們在3月17日遭到網絡攻擊，導致少量客戶的資料被盜。





事件在另一間公司Latitude Financial Services 受到網絡攻擊後幾天發生，該公司受影響的客戶達到1,400 萬個。





NGS Super表示，他們在檢測到伺服器上出現異常活動後，已立即關閉其網絡，並啟動了多項網絡安全措施，阻止進一步網絡攻擊。





他們暫時沒有透露有多少客戶受今次事件影響，但強調客戶的儲蓄仍然安全。



【掙扎求存】酒店業正面臨多項營運挑戰

雖然澳洲已取消了大多數新冠限制措施，但酒店業表示，他們仍要掙扎求存，表示行內員工短缺問題嚴重，亦令很多餐廳在減少人手之餘，亦要顧及不危及員工健康的上班時間。





與此同時，通脹和利率飆升令食客減少，令陷入困境的商戶收入減少。





Food and Wine Victoria行政總裁博世（Anthea Loucas Bosha）向 SBS 阿拉伯語頻道表示，業界未來仍有很多工作要做。





「疫情期間有不少人返回家鄉或離開澳洲，令我們失去了年輕的勞動力。我們開始讓一些國際學生返回澳洲，這個從勞動力的角度來看是有幫助的，但要令餐飲業要成為一個可持續的長期職業，仍有很大挑戰，我們還有一段漫長的路要走。」



【體育消息】

澳洲國家足球隊 Socceroos 積極備戰今晚與厄瓜多爾舉行的友誼賽，教練阿諾德（Graham Arnold）表示，在上星期在雪梨獲勝後，球隊陣容已進行過五至六次調整，以進一步增加戰略深度。



