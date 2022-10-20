【錢作怪】痛下殺手狂插28刀 法官：兇手犯下「難以置信」錯誤

去年1月，珀斯東部Mahogany Creek發生一宗兇殺案。





犯人基爾南因（Todd Nathan Kiernan）在同伴Gervaise Widdowson 的幫助下，在家中向51歲越裔男子Dinh Lam Nguyen施襲。





基爾南因用刀向死者連刺28刀，之後與友人同用繩子把屍體綁起，然後用粉紅色的塑膠將屍體包紮，放進垃圾桶中。





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兩人把屍體棄於John Forrest 國家公園的一座大壩中，並嘗試使用樹枝和水泥綁住，使屍體可以沉在水底下。





然而，桶子最終浮上水面，並在數天後，被一名少年及發現屍體。





但警方從屍體追蹤到兇手的身份，並不透過基因，閉路電視與證人證供，而是兇手犯了一個「低級」且「難以置信」的錯誤。





在包裹死者屍體上的塑膠上竟貼有兇手名字的標籤，而且用以棄屍的垃圾筒底部還有垃圾，包括基爾南因的信件。





在法庭上，檢察官指控基爾南因刺傷死者是因為要擺脫 4000 元的毒品債務。





基爾南因否認指控，表示自己是出於自衛傷人，更表示是死者自對他作出攻擊。





最後，陪審團裁定基爾南因殺人罪名成立。





法官霍爾（Stephen Hall）在周三（10月19日）判詞中表示，這是對一名手無寸鐵、易受傷害的男子突然而無端的襲擊。





他說基爾南因是侵略者，但他不認為其謀殺是有預謀的。





他說：“在殺害死者之後的相對較短的時間，他的確開始掩蓋真相，但在很多方面，這是「簡單」且「無能」的。





霍爾法官更指，基爾南因只因 4000 元就可以殺人，這表明他的絕望和缺乏原則。





他形容：因為這麼少的錢奪走一條人命，令人震驚！





陪審團裁定基爾南因殺人罪名成立，被判處終身監禁，至少服刑 19 年，然後才能獲得假釋。





在承認犯有燒毀阮先生汽車的縱火罪後，他被判處四年徒刑，但將與殺人罪同期執行。





基爾南因友人被判人罪，將於2月13日判刑。







