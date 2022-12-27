小型飛機雪梨西南部墜毀兩人亡

一架小型飛機在雪梨西南部的 Appin 失事墜毀，機上兩人死亡，意外並引發了 Appin Road 沿線發生叢林大火。

Two dead in plane crash southwest of Sydney

一架小型飛機在雪梨西南部失事墜毀，兩人喪生。 Credit: 9 News

警方表示，這架小型飛機是在拆禮物日下午 3 時左右，飛至雪梨 Picton 以東 Appin 的 Appin Road 附近時失事墜毀。

飛機墜毀落一棵樹上引發了大火，濃煙沖向半空。

消防及救護員其後到場，發現飛機殘骸，機上有兩具屍體。

暫時未能正式確認死者身份。

警方將與澳洲交通安全局調查人員合作，調查意外原因。

由於引發的叢林大火的範圍有5公頃，M1 Princes Motorway 和 Colliery Road 之間的 Appin Road 來回行車線線需要封閉。
警方早前表示，該小型飛機是從 Wedderburn 的一個小型私人機場起飛後失蹤。

澳洲交通安全局表示，該小型飛機是外國註冊的 Glasair Super II 飛機，他們已派員到現場檢查失事飛機的殘骸、飛行資料，以及當時的天氣狀況。

飛機在大火中嚴重損毀，限制了用來分析意外原因的物證和電子數據。

澳洲交通安全局將使用無人機繪製現場地圖，建立 3D 圖片，協助調查人員更好地了解飛機在墜毀前的飛行路線。

調查人員亦希望在現場找到任何電子設備，包括 iPhone 和 iPad，以幫助了解意外經過。
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Published 27 December 2022 at 12:17pm, updated an hour ago at 12:20pm
By Timothy Wu
Source: SBS