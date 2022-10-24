大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 無人受傷

事發在星期日（10月23日）晚上，涉事航班為KE631，是空中巴士（Airbus）A330廣體客機，客機從仁川國際機場起飛，前往菲律賓宿霧機場。





該班機在當地時間晚間10時12分第一次嘗試降落宿霧機場，但因天氣惡劣而放棄，10時26分嘗試第二次降落，但在越過跑道入口不久後放棄；飛機隨後在機場附近盤旋約30分鐘後，11時8分第三次嘗試降落時衝出跑道。





機上載有11名機組人員和162名乘客，全部人在救援人員協助下，從逃生滑梯撤離，無人受傷。





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根據傳媒報導引述住在機場附近的目擊者指，有聽到巨響，之後見到有乘客落機，亦聽到尖叫聲。目擊者形容當時正在下大雨，能見度可能很差。





現場照片可見大韓航空客機的機頭貼在地面上，下半部份機身幾乎全毀。





由於事故影響，宿霧機場一度暫停升降，部份航班需轉飛達沃國際機場。





宿霧機場管理管理局表示，發生事故的跑道暫時關閉，今日（10月24日）的國際線與國內線航班都受影響，等候受損客機被移走。部分飛往宿霧的航班被轉向菲律賓其他機場，或折返飛回。





大韓航空表示，航班在宿霧機場降落時，由於天氣惡化，導致降落時衝出跑道。





大韓航空又指，班上的乘客「已被護送至3間當地旅館，並已安排好替代航班」，正在調查人員是否有傷亡和事故的確切原因。





而大韓航空社長Woo Kee-hong在官網發布道歉信，表示「我們依舊致力於我們安全運營的承諾，並將盡最大努力採取措施防止事故再次發生」。

