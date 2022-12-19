兩男子於昆州殺警「案發現場」企圖偷竊 當場被捕

在事發地點 Darling Downs，上周兩名男子試圖偷走兩部電單車。





這兩名男子分別是 23 歲及25，均是來自當地城鎮 Tara，他們在周六凌晨 2 點時被在犯罪現場巡邏的警察抓獲。





警方表示，他們將車停在 Wieambilla 房產附近，然後穿過灌木叢前往房屋和棚屋區。





據報，他們騎走兩輛電單車，開始將它們推回自己的車裡，然後被巡邏人員抓住。





兩人被控一項非法侵入罪、搶劫盜竊罪和被起訴供應危險藥物（大麻）罪。





他們將於明年二月，在Chinchilla出庭。





據了解，在伏擊中喪生的警員——一男一女——均是 20 多歲的警員，他們曾在較早時在附近的 Tara 駐紮。





2名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow、3名疑犯，以及1名普通市民Alan Dare均在事故中死亡。





消息人士向澳聯社（AAP）接示，由於擔心遭到報復性襲擊，警察工會呼籲當局重新審視警察的安全，有警員亦擔心自己的人身安全。





警方繼續調查疑兇的網上活動，包括他們參與極端主義陰謀團體和論壇。



