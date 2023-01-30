【國會考勤表】開會全勤不過半 哪些議員常請假？

自新一屆國會議員在去年5月上任以來，國會在7月至12月之間有多個會期，其中眾議員共有31個開會日，參議員有28個。





儘管「上班日」只有約一個月，但據《先驅太陽報》（Herald Sun）統計，約三份之二的參議員和近半數的眾議員沒有出席所有的會期。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）因為外訪，出勤只有21日，而反對黨領袖達頓（Peter Dutton）全部31日都有到會。





前總理莫理遜（Scott Morrison）下台後並無疏於政務，只在第一個星期的會議期間去了日本參加保守主義領袖大會，其餘26天悉數出席。





23名內閣部長中，10人沒有全勤。而國家黨議員Darren Chester和工黨議員Peta Murphy分別只開了10天和12天的會——但情有可原，因兩人代表澳洲在紐約出席聯合國大會。



維州的參議員Jana Stewart因生育，去年創造本屆國會最低出席紀錄。 Source: AAP / AAP/David Crosling 參議院只有32.8%的議員全勤。其中一國黨領袖韓珍（Pauline Hanson）有3天既沒請假也沒開會，是無故失蹤最多的議員，她另有兩天請假不開會。





工黨議員Jana Stewart則因為放產假而只有7天出現在議事堂。





儘管議員們的考勤表慘不忍睹，但澳洲國立大學講師、政治專家Marija Taflaga表示，出席大會少不等於不勤力，因議員們還要參加多個委員會。





她認為，會期過於分散加上澳洲國土遼闊，造成了議員出勤率低，當局應考慮改善，可以將疫情期間一些遠程技術確立為常規手段。

