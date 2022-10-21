卓慧思辭職成英國最短命首相 三熱門人選捲土重來

遭到多名同僚議員要求下台後，卓慧思在當地時間星期四會見保守黨下議院黨團1922委員會主席布雷迪（Graham Brady），之後在首相府前見記者，宣佈辭去黨魁及首相職務。





她表示，她早前提出的減稅計劃在市場引起衝擊，黨內亦出現分歧，令她無法兌現競逐黨魁時所作的承諾。她說已將決定告知國王查理斯三世。





她透露，與布雷迪會面後兩人同意保守黨將於10月28日下星期五選出新黨魁，而她會留任至選出繼任人。



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在上月初接替前首相約翰遜（Boris Johnson）的卓慧思，日前因其減稅計劃引發市場動盪而被迫解僱其財相兼盟友關浩霆（Kwasi Kwarteng），到周三內政大臣柏斐文又因違反閣員守則而辭任，一星期內失去4名高級內閣成員中的2人。





卓慧思只上任了45日，令她成為英國史上在位時間最短的首相。





英國天空新聞引述消息表示，「救火」財相侯俊偉（Jeremy Hunt）不會角逐保守黨黨魁，而之前和卓慧思競逐黨魁的前財相辛偉誠（Rishi Sunak）及保守黨下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt），則有意捲土重來。





而《泰晤士報》報道，約翰遜亦有意東山再起。民調顯示，保守黨多數黨內成員希望約翰遜回歸。



在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）及自由民主黨黨魁Ed Davey都呼籲當局舉行大選。





施紀賢表示，保守黨不再擁有執政資格，政府在過去數年創出歷來最高的稅收，民眾生活成本不斷攀升，造成危機，「現時是時候由全國民眾決定國家的未來。」





美國總統拜登表示，不擔心卓慧思辭職帶來的政治動盪會衝擊美國經濟。他感謝後者在一系列問題上與美國合作，包括追究俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的責任，而無論繼任人是誰，華府都將繼續與英國政府緊密合作。





而俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova在社交平台稱卓慧思的「無知」，指英國從未出現一位如此失禮的首相。





而卓慧思在社交平台發表辭職之後的首條貼文，表示在削減能源及國民保險費用方面已兌現承諾，並制定了低稅收、經濟高增長的願景，將令英國從脫歐的自由中獲利。





她又強調會繼續與烏克蘭站在同一陣線，並保障英國安全。

