卓慧思成新任英國首相 大膽計劃恐會推高通脹

她獲得57% 的黨員支持，比對手 — 前財相辛偉誠 (Rishi Sunak) 的 43% 高出 14%。
保守黨員有 17 萬多。
前財相辛偉誠因不滿約翰遜憤而辭職。 Credit: AAP
卓慧思今年 47 歲，她表示會推出「大膽的計劃」，去應對減稅和能源危機，包括涉款最少690億鎊的援助計劃，為消費者設定能源價格上限及補償供應商。
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問題是，目前英國 7 月份消費者物價指數 ，比 12 個月前上升了 10.1%。換句話說，一件貨品 2021 年 7 月售價 1 英鎊，今年 7 月已上漲至 1.1 英鎊。如果卓慧思真的落實減稅，而需要利用借貸來到解決能源危機和刺激經濟，外界恐怕這將會把本來已高企的通脹率進一步推高。
由於英國在過去兩個月致力尋找接替約翰遜的黨魁，所以有關能源價格急升這個迫切的民生問題沒有得到關注，相信這是英國國民最關心的問題，也是新政府的當務之急。
卓慧思將於今天赴蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡 (Balmoral Castle) 謁見女王，接受任命和授權組織內閣。
詳情請收聽溫楚良和宋慶勤這節報道。
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